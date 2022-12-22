﻿﻿【美女饕廚】中環聖誕午餐篇

今日為大家介紹呢間位於中環安蘭街、開業剛一年的西餐廳，位處11樓，裝潢極之華麗，用美國羚羊峽谷作設計靈感，滿滿藝術風。進了餐廳，我和美女們都有置身外地的感覺，餐廳經理和廚師團隊都親切友善地迎接我們。

我們選了午餐Set，先來暖暖的葱油餅配上欖菜牛油，頗有特色。美女們分別選了龍蝦、牛肉片和蘑菇湯的頭盤，而我選的是Burrata芝士的開胃菜，我十分鍾情這款入口濃密順滑，裏面柔軟即化的軟芝士，沾在番茄上吃，增添了青澀的奶香。

年輕的主廚Will帶領團隊主打偏向中式Fusion菜式，主菜為酸菜魚、法式油鴨腿、澳洲和牛肉眼和菠菜雲吞。這是一項極具挑戰性的任務，把熟悉的味道，經過廚師團隊以優質時令食材和精心創作來平衡各種味道，並加入烹飪的熱誠情感元素完美結合，才能做到壓倒性超卓的菜式演繹。

經理還細心地介紹了聖誕晚餐的Tasting Menu，配合電影主題，是另一番體驗。這裏的招牌菜是軟殼龍蝦，看到餐牌上頭盤是西班牙紅蝦，主菜是熟成和牛配阿爾巴白松露，但要晚餐才能品嘗到，所以下次才有機會分享給大家。

饕廚貼士：家做油封鴨

先用蒜頭、洋葱、鹽、黑胡椒、芫荽籽、茴香籽、丁香和香草（百里香、鼠尾草、迷迭香和月桂葉）醃製鴨腿，醃製完成後清洗醃料印乾並加入熱鴨油油浸，放入焗爐低溫焗4小時後取出備用，焗爐調高至攝氏200度，再放入焗大約20分鐘令鴨皮焗至脆身帶金黃色並保持其肉汁豐盈即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）