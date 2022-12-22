阿Mo父親深情剖白曾在洗手間嚎哭：真係好心痛

香港人氣男團MIRROR演唱會墮屏意外中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林牧師近日於一個音樂布道會上，以預先錄影方式，分享兒子受創後的心路歷程，他直言三個月前他仍在加拿大，得悉消息時感到十分愕然及震驚：「因為無諗到喺一個表演台上，可以有咁嚴重事情。」他與太太一時間難以接受及面對，他謂：「因為睇返一秒前同一秒後，我哋個仔都係好唔同，背後真係有好多傷痛、眼淚。」

提到阿Mo情況，李盛林更多次哽咽，坦言兒子原本很活潑，突然之間，變成瞓在病床需由他人照顧的病人，甚至連一些基本的轉身動作，都要他人協助，令他感到很心痛、心酸，聆聽醫生分析患者數據後，與太太更同感沮喪：「唔通我哋個仔就係咁？」他更曾一個人於洗手間嚎哭，發洩情緒：「我嚎哭係因為見到個仔嘅情況，真係好心痛。我點樣面對家庭一個成員，佢受到咁嚴重嘅創傷，點樣面對呢，點樣去接受呢？」

阿Mo現正接受全方為的治療，李盛林指阿MO比起同類型傷者較快離開深切治療部，並且己不再需要使用呼吸機，但往往每次的轉機都可能帶來另一個身體問題，感謝醫護人員的悉心照顧。