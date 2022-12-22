返內地開騷幾個月冇見女友Hillary　洪卓立：好唔慣！

歌手洪卓立（Ken）近年轉戰影視界，暫別樂壇好一陣子，終於在2022年尾如願，舉辦了巡迴音樂會，第一站珠海站於日前展開，門票開售當天，1小時內就火速售罄，第二站廣州站未開賣，粉絲認購已經爆滿，明年將會繼續餘下幾站的演出。這次音樂會在1千人的場地舉行，Ken稱：「其實好耐冇開類似嘅個人音樂會或演唱會，好想喺啲近距離嘅場地接觸吓觀眾，唔想隔到好遠咁揮手，我都唔知個觀眾係咪望緊我，但尋日嘅表演近到伸手可以摸到，同粉絲近到不停低炒影相。」

而《說故事的人》系列音樂會的主題，亦有特別意思，他說：「之前喺唔同嘅社交平台，我有時都會開放平台，等粉絲又或者有留意我嘅朋友留低一啲心事或者心入面嘅說話，後來愈積愈多，後尾經過大家嘅同意，我最後將呢啲『來信』轉化做影片，同大家一齊分享唔同人嘅故事，希望可以透過網絡安撫吓大家，慰藉到大家嘅情緒，所以就創作咗一個叫『說故事的人』系列。」

提到與女友劉沛蘅（Hillary）已幾個月冇見，只能保持傾視像電話，Ken搞笑稱感到不習慣：「生活入面突然少咗個人成日折磨你。」