家陣好多人因為怕肥，飲嘢嗰陣好興少甜或走甜，但有一種甜，冇咩人會抗拒，就係樣子甜美嘅後生女，若然加埋乳量驚人嘅話，相信係男士見到都會嗒晒糖。好似今期「世界Cup」主角三田櫻，正正係一位巨乳甜姐兒。

童顏巨乳

日本AV廠Moodyz一直好積極發掘新人，頻頻向寫真界打主意，之前就成功拉攏爆乳寫真女優夢見露下海，奈何個樣實在太平凡，甚至有人嫌佢對波大得嚟唔夠靚，所以市場反應比預期差好遠。至於今日為大家介紹嘅AV女優三田櫻，同樣來自寫真界兼且由M廠一手帶入行，但潛力勁好多！首先，擁有一張童顏嘅佢，雖然已經27歲，但望落仲係好可愛，肌膚嫩白，笑容甜美，可以話係正宗甜姐兒。其次，佢嘅身材有肉地得嚟，條腰唔算粗，最重要係上圍有對豐滿嘅I奶，所以每次影水着寫真都呈現出誘人嘅曲線！

挑戰自己

三田櫻早於2016年已經喺幕前活躍，當時藝名叫「二宮櫻」，為美少女偶像團體「東京光明會」嘅成員，主力參與舞台表演，效力咗大約一年就從團體畢業，並轉行做寫真女優，理由係想挑戰自己，試吓作性感演出，藉此克服怕醜個性。講真櫻妹喺寫真界發展得算唔錯，仲試過喺選美活動奪得亞軍同季軍呢！到咗2021年，櫻妹突然失蹤咗一段日子，結果以新藝名「三田櫻」為Moodyz拍AV，理由都係話想挑戰自己，希望將取悅男人嘅能力再度提升喎！姑勿論阿妹懷住乜嘢目的入行，希望佢保持呢份挑戰自己嘅精神，演多啲唔同題材嘅作品，為AV迷帶來更多官能刺激啦！