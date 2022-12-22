蔣怡演大奸角超滿足　禁仔女捧場：驚佢哋覺得媽咪好恐怖！

無綫劇《法證先鋒Ｖ》結局篇Big Boss終於現身，就是與黃宗澤有感情綫的蔣怡（Coco）。Coco雖然好享受做大奸角，不過就禁止仔女捧場，怕仔女看後會覺得媽咪好恐怖。

劇中演咖啡店老闆娘的Coco，早前返回自己「地頭」咖啡店受訪，其身份貫穿法證V及之前幾集的幕後黑手，令觀眾大跌眼鏡：「初時大家見我同Bosco有少少感情戲，之後發生愈來愈多奇怪事，先會覺得我唔簡單，原來係大奸角。」

她甚少演奸角，但覺得角色富挑戰性及好玩，尤其是角色奸在內心，更有發揮：「其實佢內心好相信自己，活在自己世界嘅人，做任何嘢都係啱，佢做事方法，用正常人角度會覺得好恐怖。」所以她不會當自己是一個壞人去演，當正自己是邪教宗教領袖去說服信眾。

問到拍攝期間，屋企人有否感受她的殺氣，她說：「屋企人不嬲都覺得我奸奸哋，所以唔可以畀小朋友睇呢套戲，如果唔係會驚，佢哋返學都要早瞓，所以無睇。」她爆老公翁狄森非常支持她做奸角，還經常同身邊朋友說她很適合做殺手：「因為我對佢殺氣好重，佢成日話我唔笑個樣好惡，好得人驚，見我喺廚房成日拎刀斬嘢個樣似足殺手，哈哈！」

提到與Bosco拍攝的親熱戲，只限錫額頭，原本劇本寫錫嘴、錫面或錫額頭，Bosco堅持錫額頭，認為這種高高在上的感覺，更似Big Boss：「佢話女仔錫男仔額頭有特別意思，其實我唔覺，覺得怪怪哋，我哋高度差唔多，我要夾硬企高啲先錫到佢個額。」為了印上完美唇印在Bosco額頭，結果連錫了十幾次，笑言老公並不介意：「同老公講做殺手就要咁！」