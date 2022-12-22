索女陪兜風 High到玩車震

喺男士角度，揸靚車未算威，身邊有靚女陪兜風，咁先夠巴閉，甚至有可能興奮到要玩埋車震先收到科！正如今次介紹嘅四仔，遊車河只係前菜，男女脫星埋身肉搏至係戲肉。

巨乳誘惑

香車與美人，邊樣吸引啲？計我話梗係後者喇，只要騷出一對車頭燈，相信冇乜男士抵受得住誘惑。唔信？咁就要睇吓呢套由HardX出品嘅《Booty Fanatics》，事關影片搵嚟Mona Azar、Kali Roses、Jennifer White等巨乳索女孭飛，個個都前凸後趷，身材正到冇朋友。值得一提，作為一套零劇情作品，連場車震演出固然吸引，最難得嘅係導演Mason花咗唔少篇幅拍攝一眾索女坐車睇靚景嘅場面，所以當成寫真片嚟睇都超一流。

車上偷歡

偷歡向來係四仔人氣題材之一，呢套出自Private嘅四仔作品《Little Caprice Home Stories》，就用咗靚人靚車嚟包裝。影片由天后級脫星Little Caprice夥拍脫界男神Marcello Bravo合演，故事講述身為人夫嘅後者，諗住借一次遊車河機會跟Little Caprice表白，點知女方只係玩玩吓。以為呢段關係只係霧水情緣，但其實背後仲有另一段故事，真係估佢唔到。

狂野派對

遊車河好玩，開車P亦唔錯，想知兩樣嘢加埋會有幾精彩？咁就要睇吓Adult Time炮製嘅《Lady Gonzo》。影片由Joanna Angel執導，演員陣容包括Whitney Wright、Jane Wilde同Joanna Angel，一開始就見到成班靚女湧入一架美式派對車，跟住喺強勁音樂下扭腰擰籮，後來就同班男人曳曳起嚟。雖然係零劇情作品，但群戰場面好瘋狂，襯埋強勁音樂，帶埋極佳視聽享受！