李佳芯適應做阿媽　馬德鐘做番老本行

馬德鐘與李佳芯自《跳躍生命線》後再續前緣，兩人在新劇《有種好男人》中再度合作，德鐘在劇中首度演繹老本行－－保鏢角色，可謂駕輕就熟，絕對有姿勢兼有實際；反而佳芯面對重大挑戰，要飾演有個17歲兒子的人母角色，她稱事前要做定心理準備。

由視帝馬德鐘與視后李佳芯（Ali）主演的無綫劇集《有種好男人》將於本月26日（下周一）晚上8時30分於翡翠台播出。劇集由梁耀堅監製，講述馬德鐘飾演的「楊日正」受父母離異影響而不信任婚姻，一直抱獨身主義，然而當他遇到李佳芯飾演的單親媽媽「游子澄」後，態度有所改變，並接受了由吳偉豪飾演、佳芯的17歲兒子。不過正當以為戀情開花結果之際，卻因為一個秘密，令2人關係發生重大轉折。

保鏢擺陣夠專業

馬德鐘在劇中的職業是保鏢團隊主管，入行前曾做過G4保鏢的他笑言終於有機會做回老本行：「所以當大家睇嘅時候，見到啲陣形同姿勢都係真實保鏢嘅做法。」Ali在劇集《跳躍生命線》中飾演德鐘的亡妻，今次終於不用陰陽相隔，德鐘表示：「今次個組合好開心，同Ali再合作，佢好有個人魅力，演得好好，相信觀眾會好鍾意。」

說到劇中角色有個17歲的兒子，Ali坦言要時間去適應，加上她本身跟吳偉豪並不認識，幸好劇本設定她是位年輕母親，母子關係似姊弟，她稱：「如果講感情戲，我同佢嘅母子情好深厚，我哋好似朋友同情侶咁，佢經常會氹我，大家好愛錫對方。」

吳偉豪扮未成年

而吳偉豪演17歲學生確是超齡，承認外形上有難度：「當年17歲入行，啲人已經話我個樣似20中，因為我個樣比較顯老，所以喺髮型同服裝上要花唔少心思，服裝部同監製都畀咗好多意見，令視覺上比較年輕啲。」然而演繹上他認為難度不算太大，因為拍攝期間他正好在大學上課：「身邊嘅同學都係17、18歲，我喺佢哋身上觀察到好多，都有放喺角色演繹上。」

歐瑞偉一味認叻

徐榮於劇中是馬德鐘的好兄弟，兩人在工作上有接觸，經常互吐男人心事，徐榮更是德鐘與Ali這段關係中的關鍵人物。至於歐瑞偉跟德鐘在同一間保鏢公司工作，德鐘性格認真， 但歐瑞偉則做事馬虎，只懂認叻，兩人工作上不時有所摩擦，為爭上位而大鬥一番。

陳自瑤姑姐的疑惑

陳自瑤在劇中飾演馬德鐘的姑姐，性格「13點」，是「戀愛腦」一名，為愛情可以不惜一切，可惜屢受情傷。陳自瑤表示以往甚少演出這類角色，十分感謝監製：「我之前客串過監製嘅另一套劇集，我話我經常演啲唔開心嘅角色，想做啲開心角色，佢真係搵我演13點，畀觀眾睇到我另一種演繹。」她稱由於角色開心，所以拍攝氣氛很好，經常笑聲不絕，她說：「今次我要飾演馬德鐘嘅姑姐，關係好搞笑，其實佢年紀大過我又係前輩，初時我都有啲疑惑自己演唔演到，但我哋出奇地夾，好有火花。」