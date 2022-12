夢工場電腦動畫《史力加》(Shrek)外傳《無敵貓劍俠》(Puss In Boots)上映已是2011年,相隔11年續集《無敵貓劍俠: 8+1條命》(Puss In Boots: The Last Wish)終於上映,西班牙男星安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)與墨西哥女星莎瑪希爾(Salma Hayek)再度為主角配音。莎瑪受訪時,透露今次製作時間充裕,足夠她配音時即興嘗試不同效果!

她表示:「我們花時間探索角色與他們的處境,以及角色之間的關係。我們從來不只是讀對白。我們真的緊密合作,差不多比一套真人電影更多,因為有時候真人電影演員都不再排戲,所有東西都是趕、趕、趕……我愛喜劇,但很老實,我希望這樣說不會被誤會……對我來說,搞笑真的很簡單。我們可以即興嘗試一千次,問自己除了喜劇之外可以做甚麼,或者透過喜劇可以做甚麼?我愛這個過程。」