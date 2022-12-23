【是日通勝】

農曆十二月初一

壬寅年 壬子月 庚戌日

吉時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、嫁娶、動土

忌：伐木、結網、出行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：7、16、22、25

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

金牛座：沒必要拿自己跟別人比，跟自尋煩惱沒分別。

雙子座：事業陷入低潮，頭頭碰着黑，信心受打擊。

巨蟹座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

獅子座：事業發展如魚得水，但處理財務方面要小心。

處女座：健康存隱憂，宜多吃蔬菜，切忌大魚大肉。

天秤座：判斷力差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

天蠍座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

人馬座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

山羊座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功的希望。

水瓶座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

雙魚座：身心狀態一般，宜檢討作息習慣，好好休息。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 事業弱

鼠：投資運欠佳，宜靜觀其變，勿冒險入市。

牛：事業發展陷困境，需加倍努力才能克服。

虎：好奇心強，易於身邊發現一些有利資訊。

兔：獲貴人相助，利開單簽約，成事機會大。

龍：是日沖煞，運勢低迷，工作表現受質疑。

蛇：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

馬：抽空邀約朋友共晉晚餐，助促進友誼。

羊：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

猴：謀事不宜太高調張揚，提防小人放暗箭。

雞：心浮氣躁，容易與身邊人發生口角之爭。

狗：偏財旺，利投資，但要提防貪勝不知輸。

豬：桃花旺，獲親友牽紅線，易覓得有情人。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

華山陳摶老祖論宋朝國運（上）

庚申年戊子月甲子日，宋太祖趙匡胤即位，召陳摶問享國長短。求得離為火卦，變卦為地火明夷卦。離卦為八純六沖卦，其排列由下向上：初爻父母卯木，二爻子孫丑土，三爻官鬼亥水為應爻，四爻妻財酉金，五爻子孫未土，上爻兄弟巳火為世爻發動變妻財酉金，四爻妻財酉金發動變子孫丑土。

陳摶說：「陛下得國中原，而逢南方，火盛之卦，非吉也。」宋太祖問：「朕壽幾何？」陳摶回：「丙子年庚子月子日，陛下終於火日之下。」筆者按：世爻巳火居離卦為陛下，丙子年子月子日沖剋離巳火而亡。庚申年即位到丙子年壽終，剛好十六年。

陳摶說：「離為火日，陛下之子孫盡矣。」宋太祖問：「孰敢為之？」陳摶指「離」九三及「明夷」之九三說：「此人為之，其人在西北，陛下之親也。」筆者按：離九三爻，官鬼亥水應爻沖剋世爻巳火，亥在乾宮西北方。《易經》文字爻，離卦九三是日落西山之意。而明夷卦是離火文明受到傷害，九三應爻，別人到南方（宋）狩獵，得到大收穫。

此篇玄學知識多，謝謝大家包容觀賞文章。