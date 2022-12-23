娛圈單打︱若然嫩夫唔生性　女神幾靚也頭痕

在陳年電視劇《原振俠》中令人驚艷的洪欣，過去除了與「大眼仔」莫少聰有一段情外，感情事一直相當低調，直到2009年下嫁比她小10歲的內地男星張丹峰，女神便專注於內地發展，兩夫婦也一直表現恩愛。2018年張丹峰忽然驚爆與經理人畢瀅有不尋常關係，哄動兩岸三地，二人幾經波折才雨過天青，正當大家以為女神終於得到幸福，詎料有人故態復萌。消息指張丹峰與畢瀅藕斷絲連，令洪欣傷透心。

有指其貌不揚的畢瀅因為夠細心又能幹，深得張丹峰信任。爆料者指出，一度辭任經理人的畢瀅，其實與張丹峰關係不變，張丹峰近日開直播，酬勞收款人為叫「萌萌」的人，而張丹峰過去正是稱呼畢瀅為「萌萌」；與此同時，更有畢瀅與客戶的訊息截圖，見她指定要住套房，引人揣測是否與張丹峰同房密會。

消息傳出後隨即轟動網絡，網民紛紛替洪欣不值，皆因由顏值到身材再到性格，女神顯然出眾得多，除了年紀不及畢瀅年輕，根本冇得輸。現時3位主角都沒有表態，緋聞孰真孰假未知，但女比男大10歲的確是一道難以逾越的坎。美人遲暮，色衰愛弛，不管多麼漂亮的女生都難以抵擋歲月洗禮，保養再好，「時間」始終是女人大敵。

相反，男人3、40歲仍可裝嫩，看37歲的宋仲基在劇中扮演20歲的大學生，便可見一斑；但50歲的女人，生理和心理都跟年輕時不可同日而語，如何駕馭嫩夫，少一點手段也做不到。52歲的洪欣能否跨過那道坎，嫩夫何時才會生性，外界只能默默送上祝福。