飛馬爾代夫慶生！任晴佳願望成真　琦琦御准修眉

任達華與琦琦的愛女任晴佳於平安夜便18歲生日，任達華特別請假陪愛女，一家三口飛往馬爾代夫慶祝。琦琦大讚女兒個性勤力、品性純良，並爆女兒要求的生日禮物竟然是修眉，令她哭笑不得！

任達華和琦琦早前提早為女兒在港舉行生日派對，包下一間意大利餐廳，邀請多位自小看着Ella長大的朋友出席，而Ella部分同學專程從新加坡來港慶祝。當晚Ella穿上紅裙和長靴，舉手投足儼如超模，明艷照人。琦琦表示過去3年沒與女兒好好慶祝過生日，任達華則透露送「心」給女兒做生日禮物：「成個心，乜都畀晒佢。」

前日他們一家三口飛往馬爾代夫度假，更會在當地過聖誕，順道為Ella慶祝生日。今次是他們繼3年前澳洲之旅後，再次全家旅行。琦琦表示不少朋友相約他們滑雪，但由於老公和女兒都喜歡海，故最終選擇到馬爾代夫。她經常取笑女兒似美人魚，每天都會跳入水和曬太陽。

任達華與女兒日日游水、潛水和踏單車，琦琦笑言：「佢哋每日玩唔同嘢，我哋預咗曬到蜜糖膚色返港，佢哋父女好多嘢傾，似一對好朋友多過父女。」問到Ella最想要甚麼生日禮物？琦琦笑言因Ella自小粗眉毛，但被她禁止修眉。早前她特別請化妝師給女兒修眉，當生日禮物送贈。

她又坦言以前經常想女兒快高長大，怎料轉眼已18歲：「就好似昨日發生嘅事一樣，見到佢咁乖，咁努力讀書同工作，好多爹哋嘅優點都喺佢身上，好感恩。」Ella自15歲開始，周末放假才做模特兒工作，不過明年升讀大學，會以學業為重，減少工作時間。