東方日報C1：楊明獄中過新年　擔心安全求保護

藝人楊明前年8月在山頂馬己仙峽道駕駛失事撞壆，被控「不小心駕駛」等罪名，官司糾纏足足兩年多，去年就監禁18日等刑罰上訴至高等法院，昨日宣判上訴被駁回，需即時收監，據悉楊明要求保護，恐有人對他不利！而冬至淪為階下囚的他，聖誕、新年都要在獄中度過。

楊明2020年8月駕車在山頂馬己仙峽道自炒撞毀石壆，懷疑醉酒駕駛被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」和「車窗玻璃透光度不足」三宗罪。去年3月他獲判首項罪名不成立，惟承認的第二、三項控罪須還押候判，但事情峰迴路轉，楊明的辯方大律師突然承認提供了錯誤的法律意見，令其當事人以為不會被還押及判監，繼而推翻承認的兩項控罪，獲法庭批准推翻認罪重審，並撤換律師。後來楊明聘用新律師後重新承認該兩項控罪，重審後去年11月楊明被判監禁18天，停牌2年等刑罰，獲准保釋的他今年9月轉到高等法院上訴並延至昨日宣判。

昨晨約9時50分，楊明身穿深色西裝、波鞋，乘坐女友莊思明的七人車抵達金鐘高等法院，莊鍶敏亦有陪伴到庭。楊明落車時神情輕鬆，並向傳媒揮手示意，隨後拖實女友步入法庭，期間被問到：「驚唔驚坐監？」他聞言未有回應。開庭後高等法院法官陳仲衡隨即宣布判決。法官在判案書指同意裁判官的觀察，認為本案沒有導致傷亡，純屬僥倖，其「潛在後果」可以極為嚴重，楊明不能以沒有做成其他傷亡作為輕判理由。陳官直指楊明於本案的駕駛態度可謂持續性的差勁，案發時不顧酒精對其影響的情況下駕駛車輛，罔顧其他道路使用者的安全，必須判以具阻嚇性的刑罰。

收押所「檢疫隔離」後再轉倉

法官明確表示楊明「不小心駕駛」罪可謂鐵證如山，楊明就控罪曾一度推翻自己的認罪決定，根本談不上「盡早認罪」。法官認為裁判官判處的18天監禁、停牌2年及自費完成駕駛改進課程刑罰，並無原則性犯錯或明顯過重的問題，認為楊明提出的上訴理據無一成立，法官最終駁回判刑上訴，維持原判。

在犯人欄內聞判需要即時入獄的楊明木無表情，表現冷靜，與律師團隊商量一番。思明、鍶敏聞訊亦同樣冇表情，思明隨後到犯人欄前為男友處理隨身物品，2人傾談幾句，對望點頭示意，楊明隨即被押送法院的羈留室。至早上11時許，法院羈留室外有多名警員在現場圍上鐵欄維持秩序，楊明由囚車押送到荔枝角收押所，囚車兩邊封上黑玻璃，未能看見楊明在車內的情況。囚車抵達收押所後駛至角落位置，楊明在遮擋下步入收押所。

楊明被判監18天，據知由於刑期少於30日，所以不獲假期豁免，即要坐足18日，約於明年1月8日刑滿；楊明於判刑後被送往荔枝角收押所，但不一定在該處服刑，消息指，他要先在該收押所囚5日，辦好手續及確定沒有染疫後，再轉到赤柱監獄繼續服刑至刑滿。據悉，楊明要求保護，聲稱恐他人對他不利。

而昨日當案件有宣判結果後，網上即引起激烈熱論，有網友惡搞維基百科資料，更改楊明之居住地為「香港荔枝角收押所」，相當刻薄。

案件編號：HCMA 544/2021

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