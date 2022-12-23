【特約報道】潮樓於 2022年12月8日以全新形象，在香港其中一個美食林立的地區 ——荃灣登場！務求將最傳統的潮州味道，帶給喜歡潮州地道菜的您。

具有千年歷史的潮州菜，更是中國四大菜系之粵菜的主幹與代表。食材講究、選料廣博、做工精細、中西結合、質鮮味美，其中以海鮮，滷水最為著名。潮樓用心呈獻潮州最地道的飲食文化，將最好的與客人分享，令客人在用餐、服務、環境及整體感覺上，也有顧客至上的體驗！

為了將潮州文化展現得淋漓盡致，潮樓在店內環境及食物上，也花上了一點心思。

裝修設計風格方面，顏色選用了五行 —— 金木水火土為主要元素，令整體環境氛圍既傳統又不失時代感。

潮樓更有幸與國家級潮州木雕大師、潮州市金麗木雕藝術研究所創辦人—— 金子松先生合作，在店內放置了一系列，由金先生所創作的潮州木雕工藝品。其作品以技法精巧細膩，層次多變見稱。是次設計概念，店內木雕創造的元素多以嶺南一帶的豐收穀物和花卉為主，希望讓顧客在店內體驗潮州千年文化的底蘊，藉此了解更多潮汕地區的傳統生活脈絡。除了傳統的裝飾，本店更以現代「3D 技術」，打印出別具一格的潮州牌坊，帶出古韻新作的理念，讓牌坊與木雕在店內相互點綴。

食品選擇方面，顧客可選擇精緻的點心、傳統潮州小菜、鎮店滷水，美味河鮮等。為滿足一眾饕客，以下數款特別菜式，大家一定要先食為快，如：

鴛鴦水晶包

鴛鴦水晶包於潮汕地區極富盛，蒸好熱辣辣上枱， 賣相晶瑩通透，兩種口味，分別有紫薯、奶黃。

潮食凍花蟹

潮州凍蟹是很有特色的潮式家常菜，冰涼的凍蟹，肉味鮮甜清爽，蟹黃脂凝透香。

梅子明爐烏魚

明爐梅子烏魚是潮州人冬日必食，明爐方式呈上保持溫度，加上魚肉質鮮嫩，配以梅子醬作配飯小菜為絕品。

家鄉煎蠔烙

煎蠔烙是知名的潮州小食之一，用料雖然不複雜，但做法確十分考功夫，煎蠔烙口感豐富，鮮美酥香，酥而不硬，脆而不軟，讓人一試入魂。

滷水拼盤

潮州滷水天下聞名，用幾十種藥材、香料，上湯研熬而成，其中以選用優質鵝加工製成的滷水鵝為代表，經過上百年的雕琢，滷水技藝堪稱嶺南一絕。

反沙芋

芋頭，是潮汕人喜愛的一種食材。每年在臨近秋冬的時候，芋頭的口感最為蓬鬆。反沙，是一種料理方法。給食材裹上一層脆甜的糖衣。兩者結合展示出反沙芋香噴噴的氣味和鬆軟的口感。

茗茶方面，潮樓特設—每枱均有自助沖茶車，由沏茶至泡茶，由客人決定泡茶過程，親身體驗「水滾茶靚」，在享受美食之餘也能品嘗到好茶！

*詳情請參閱店內海報

【潮樓】

地址：荃灣綠楊坊 L1 樓 P9-9A 號舖

電話：8300 8049