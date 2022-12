陳葦璇、石山街、周子涵九展演出　氣氛一浪接一浪

陳葦璇(Kira)、JNYBeatz、石山街、周子涵(Kerryta)、余宗遙(DEZ)日前於九展為《我就敢Music Live》演出,Kira打頭陣以耳熟能詳的《Candy Ball》炒熱現場氣氛,再唱出節奏強勁的《娛樂人生》為觀眾極速熱身,然後送上加盟環球唱片後的首支慢歌作品《一個傻瓜一個啞》,讓大家感受她唱抒情歌的一面。

石山街緊接出場, 唱出充滿歡欣感覺的《Happy Song》,觀眾一起打拍子投入節奏之中。接著Marstn介紹一首他們甚少現場演繹的作品,他望著楊彤說:「因為你唔想唱,哈哈!」面對隊友突然爆料,楊彤帶笑回應:「乜你講真嘢㗎!」然後唱出《先知》及《石山派》。

然後Kerryta殺食造型登場大騷長腿,唱出代表自己個性的作品《#RBF》,並初嘗跳唱為觀眾送上驚喜,台下一片歡呼聲支持。然後接連唱出《心野》及《Time To Let Go》,在樂隊牽引節奏下她表現比以往更放。

JNYBeatz擔任今次音樂總監之餘,更唱出多首自己專輯的作品,他問觀眾:「跟住落嚟呢首歌有兩合版本,一個乾淨版,一個粗口版,你哋想聽邊個先?」台下觀眾齊心大嗌:「粗口!」JNYBeatz笑言:「都知你哋㗎喇!」然後邀請石山街的楊彤合唱《獲得一個生命(Get A Life)》,楊彤笑話:「我第一次唱粗口歌呀!」音樂一響全場企起身hands up in the air氣氛high爆。然後石山街的Marstn出場,合唱收錄在專輯《ON DA BEATZ》的《看寶神偷》及《靈魂出竅練習曲》,兩個創作單位首次在樂隊襯托之下現場演繹。

接著JNYBeatz返回他的「皇座」(鍵琴位),將時間交給石山街,楊彤說:「跟住要唱我哋嘅首本名曲⋯⋯」Marstn聽到馬上插話:「邊有人話自己啲歌係首本名曲㗎?」楊彤即刻兜:「第一首出嘅歌啫!」兩人唱雙簧放笑彈,然後送上《暗戀家》及《幻象》。

然後Kira再次出場以強勁舞藝震撼現場,先唱《小問題》再唱《@princejoyce》,舞姿撩人之餘脫去皮褸一刻引發一片尖叫聲。氣氛一浪接一浪,DEZ返回舞台唱出《綠洲》及《在空中的這一秒》,台下有樂迷大叫:「除衫!」DEZ回應:「留番我自己開show先做!」Kerryta緊接出場繼續送上拿手的R&B,唱過《R&B All Night》,然後邀請Delta T上台聯同JNYBeatz合唱《No More Words To Say》及《Let’s Take It Easy》。

到音樂會尾聲,JNYBeatz獨唱《你是我捱高困境的勇氣》送給台下的太太,場面非常浪漫。到最後全部歌手上台合唱以Y2K為主題的medley,連唱《心急人上》、《你唔愛我啦》、《極速傳說》及《Barbie Girl》,帶大家重回千禧年代Disco氛圍,台下觀眾十分雀躍,為今次音樂會劃上完美句號。