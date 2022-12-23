陳葦璇、石山街、周子涵九展演出　氣氛一浪接一浪

陳葦璇（Kira）、JNYBeatz、石山街、周子涵（Kerryta）、余宗遙（DEZ）日前於九展為《我就敢Music Live》演出，Kira打頭陣以耳熟能詳的《Candy Ball》炒熱現場氣氛，再唱出節奏強勁的《娛樂人生》為觀眾極速熱身，然後送上加盟環球唱片後的首支慢歌作品《一個傻瓜一個啞》，讓大家感受她唱抒情歌的一面。

石山街緊接出場， 唱出充滿歡欣感覺的《Happy Song》，觀眾一起打拍子投入節奏之中。接著Marstn介紹一首他們甚少現場演繹的作品，他望著楊彤說：「因為你唔想唱，哈哈！」面對隊友突然爆料，楊彤帶笑回應：「乜你講真嘢㗎！」然後唱出《先知》及《石山派》。

然後Kerryta殺食造型登場大騷長腿，唱出代表自己個性的作品《#RBF》，並初嘗跳唱為觀眾送上驚喜，台下一片歡呼聲支持。然後接連唱出《心野》及《Time To Let Go》，在樂隊牽引節奏下她表現比以往更放。

JNYBeatz擔任今次音樂總監之餘，更唱出多首自己專輯的作品，他問觀眾：「跟住落嚟呢首歌有兩合版本，一個乾淨版，一個粗口版，你哋想聽邊個先？」台下觀眾齊心大嗌：「粗口！」JNYBeatz笑言：「都知你哋㗎喇！」然後邀請石山街的楊彤合唱《獲得一個生命(Get A Life)》，楊彤笑話：「我第一次唱粗口歌呀！」音樂一響全場企起身hands up in the air氣氛high爆。然後石山街的Marstn出場，合唱收錄在專輯《ON DA BEATZ》的《看寶神偷》及《靈魂出竅練習曲》，兩個創作單位首次在樂隊襯托之下現場演繹。

接著JNYBeatz返回他的「皇座」（鍵琴位），將時間交給石山街，楊彤說：「跟住要唱我哋嘅首本名曲⋯⋯」Marstn聽到馬上插話：「邊有人話自己啲歌係首本名曲㗎？」楊彤即刻兜：「第一首出嘅歌啫！」兩人唱雙簧放笑彈，然後送上《暗戀家》及《幻象》。

然後Kira再次出場以強勁舞藝震撼現場，先唱《小問題》再唱《@princejoyce》，舞姿撩人之餘脫去皮褸一刻引發一片尖叫聲。氣氛一浪接一浪，DEZ返回舞台唱出《綠洲》及《在空中的這一秒》，台下有樂迷大叫：「除衫！」DEZ回應：「留番我自己開show先做！」Kerryta緊接出場繼續送上拿手的R&B，唱過《R&B All Night》，然後邀請Delta T上台聯同JNYBeatz合唱《No More Words To Say》及《Let’s Take It Easy》。

到音樂會尾聲，JNYBeatz獨唱《你是我捱高困境的勇氣》送給台下的太太，場面非常浪漫。到最後全部歌手上台合唱以Y2K為主題的medley，連唱《心急人上》、《你唔愛我啦》、《極速傳說》及《Barbie Girl》，帶大家重回千禧年代Disco氛圍，台下觀眾十分雀躍，為今次音樂會劃上完美句號。