假日節目　去嘉年華玩餐飽

明天便開始聖誕假期，雀躍的心自然不言而喻，想感受節日氛圍，又怎少得歡樂的嘉年華？有得玩又有得Shopping，想睇表演或打卡呃Like都可以，好開心啊！

【滿Fun飄雪之旅】

想感受視、聽盛宴？不如去中環街市走一轉，場內不但有即日至2023年1月2日進行的《SPECTRUM WINTERLAND 聖誕嘉年華 2022 》，請來不同本地設計師及國際品牌共同推出創意無限的設計商品、設有尋寶遊戲外，指定日子還有一系列聖誕手作工作坊、烘焙工作坊、親子聖誕遊戲等。節目仲未完，於指定日子場內更會有飛雪、聯同不同單位帶來的巡遊及表演，以及邀請不同演出團體為大家演出的聖誕歌謠及其他音樂表演等，把節日氣氛拉滿。

另外，中環街市更與「Love Xpress愛．傳遞」攜手，在二樓擺放由有特殊教育需要的學生以回收鞋盒製作而成的2米高環保聖誕樹，在節日中傳遞愛。玩完一輪當然要醫醫肚，場內商戶不但推出不同折扣優惠和聖誕特色食品，一眾飲食商戶更特別推出期間限定聖誕菜式，食買玩一次過搞掂。

【綠色夢幻旅程】

在聖誕節想搞搞新意思？不如過一個綠色聖誕，即日至2023年1月2日，上水中心購物商場（SSC）及新都城中心一期（MCPOne）帶大家減碳樂遊《Wonderful X’mas 聖誕嘉年華》，除了打卡必到的2大嘉年華標誌性裝置外，還分別於聖誕假期@MCPOne及除夕假期@SSC的「冬日漫遊減碳市集」，集合逾30多個人氣綠色、特色手作攤檔，包括個人護理、精品首飾、生活雜貨和文具手作等環保產品，宣揚綠色生活。購物之餘，不忘參加商場的「最高消費賞」及逢星期六、日及公眾假期的「Happy Holidays! 消費賞」，咁就買得更高興呀！