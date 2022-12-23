新款賀歲年糕兼有早鳥 　AK愛貓做主角

當聖誕節大家仲諗緊去邊度開Party的時候，新年已悄悄登場，近日有不少品牌推出新口味或新設計的年糕禮盒，最開心是設有早鳥優惠，今年有不少新品牌加入戰場，好似AK(Anson Kong@Mirror)開設的餐飲品牌也率先推出賀年禮盒，大家要落足眼力慢慢揀。

貓咪日式插畫

AK愛貓眾所周知，繼早前甜品屋選用牠們作主角，年糕都有牠們的蹤影。今年旗下品牌「日暮香川」首次推出賀年禮盒套裝，櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕選用日本櫻花蝦、瑤柱絲和日本大根等食材製，質感富層次。傳統臘味蘿蔔糕則以日本大根配泰國蝦米、本地生曬臘肉，鹹香惹味。日本椰汁年糕以香濃椰漿加椰汁打造，香甜煙韌。最特別是禮盒配以AK愛貓芝麻和咪咪的日式插畫，畫作以日本新年祭典作背景，除單個選購，客人可選擇賀年三糕禮盒套裝，一次過儲齊整套。由現時至12月26日預訂，可享9折早鳥優惠。（2023年1月12日開始換領）

老字號傳統滋味

不少品牌都會推出年糕早鳥優惠，好似本地老字號唐餅品牌奇華，每逢佳節都會帶來多款賀年產品，於門市及網店更同步推出限時「早鳥優惠」；好似人氣大熱的惹味「臘味蘿蔔糕」及煙韌細滑的「亞嫲糖年糕，當中的蘿蔔糕今年更用上自家製的切肉臘腸配上日本瑤柱及優質蝦米製作，零舍鮮香惹味。今年還有全新的「低糖合桃南瓜糕」，素食健康之選。此外，仲有香脆鬆化的「牛油蛋卷」、甜而不膩的「鳳梨金酥」、酥脆的「蝴蝶酥」及「杏仁條」等禮盒，部分換上喜氣洋洋的新設計，意頭十足。於即日至12月31日可以優惠價選購任何賀年禮券2張或以上，包括精選年糕禮券、亞嫲糖年糕禮券、臘味蘿蔔糕禮券、蝴蝶酥杏仁條禮券等；會員更享門市限定優惠，於早鳥期間選購滿HK$200即獲HK$50賀年電子優惠券呢！

新穎配搭又鮮艷

菠蘿都可以做年糕？Why Not！城景國際樂雅軒就推出多款百分百自家製糕點，好似今年全新的金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕，將招牌的十勝紅豆糕再加金箔、桂花及金菠蘿製作，清新味鮮，色澤鮮艷，帶來色、香、味俱備的清新之選。此外，還有黃糖椰汁年糕及金瑤臘味蘿蔔糕，用料上乘又美味。於2023年1月6日或之前訂購各款新春賀年糕點，可享低至75折及額外買3送1的優惠，更可以優惠價換購自家製XO醬一樽，抵！

惹味辣椒醬

有些菜式或粉麵加點辣椒醬，添香添味。本地老字號余均益辣椒醬和品牌智匯食品合作推出辣椒醬蘿蔔糕，蘿蔔糕漿直接加入辣椒醬，品牌指辣度直逼米線連鎖店的中辣，愛辣之人不妨一試。除此之外，智匯食品還推出了黑松露蘿蔔糕、招牌蘿蔔糕、黃金奶皇糕和味芋頭糕，而且推出不同的套餐，由現時至2023日1月9日預訂賀年食品套餐，可享約7折早鳥優惠。（12月28日開始換領）

網購8折

現時網購相當方便，還經常有優惠吸引客人。香港東涌世茂喜來登酒店高級中菜廳采悅軒今年除有帕爾馬火腿蘿蔔糕和沖繩黑糖薑汁年糕，還有首次推出的限量乾清棗皇糕，清甜紅棗配上淡淡椰香，甜而不膩。由現時至2023年1月5日，客人於網上商店預訂各款賀年糕點，即享有75折優惠。（甜糕於2023年1月6日開始換領、蘿蔔糕於1月13日開始換領）

素食好味之選

近年愈來愈多人喜歡食素，以經典素食中菜聞名的緻素坊就帶來一系列經典而健康的賀年糕點，包括鹹糕點的香菇蘿蔔糕、香菇芋頭糕；甜味糕點的養顏紅棗糕、有機蔗糖年糕及桂花馬蹄糕。於2023年1月8日或之前訂購均享早鳥88折優惠，並可於2023年1月17至31日領取糕點。

指定信用卡7折

每年推出的賀年糕點口味多多，想一次過選擇都得。美心今年推出傳統的瑤柱蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕和馬蹄糕，還有低糖年糕選擇。想送禮的話還有集合金腿瑤柱蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕和馬蹄糕的四喜臨門年糕禮盒，以及金腿瑤柱蘿蔔糕和椰汁年糕的好事成雙年糕禮盒，由現時至2023年1月16日以指定信用卡選購，可獲7折優惠。由現時至2023年1月22日，也有約75折特價優惠。（2023年1月８日開始換領）

年年有「魚」

年糕有年年有餘的寓意，香港麗思卡爾頓酒店今年新推2款新春年糕禮盒，黑糖薑汁年糕禮盒，煙韌之中又帶點薑的辛香。XO醬臘味蘿蔔糕禮盒，清甜蘿蔔配上惹味的XO醬，味道即時提升。禮盒由本地繡花鞋設計師及手藝師Miru Wong設計，以繡花鞋作概念打造的金魚圖案，栩栩如生又好意頭。12月25日前預訂可享約87折早鳥優惠，若然選購100盒年糕禮盒或以上，可享約8折的大量訂購優惠。另外，米芝蓮二星食府天龍軒推出椰汁年糕、瑤柱蘿蔔糕、椰汁年糕賀年禮盒、瑤柱蘿蔔糕賀年禮盒及棗皇金龍燕窩椰汁糕禮盒，12月25日前預訂，可享約88折早鳥優惠，購買50盒或以上，有約78折優惠。（2023年1月12日開始換領）

清新素食

近年坊間多了素食的年糕，健康又清新。富豪酒店除有瑤柱臘味蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕等，另外有金玉滿堂素糕、椰汁桃膠蓮子糕、清香馬蹄糕和紅豆綠茶年糕等素食糕點。今年酒店有2款四喜賀年禮盒，其中一款就由椰汁年糕、紅豆綠茶年糕、金玉滿堂素糕、椰汁桃膠蓮子糕組成，若對方是素食者的話，收到必定很高興。由現時至12月31日預訂賀年糕點或禮盒，可享不同的早鳥折扣優惠，最低有約75折。（2023年1月6日開始換領）

兔子賀豐收

來年兔年，很多禮盒都以牠做主角設計。尖沙咀唯港薈高級中菜廳天外天今年推出五福臨門櫻花蝦瑤柱味芋頭糕、金玉滿堂雲腿臘味蘿蔔糕和黃金滿屋傳統金糖年糕。禮盒由香港理工大學設計學院學生郭鎧欣以「收成興旺」作主題打造，兔子抱住收成在稻田內跳躍慶祝豐收，寓意大家在新一年豐衣足食，相當好意頭。於2023年1月15日前預訂，可享約87折早鳥優惠。（2023年1月19日開始換領）