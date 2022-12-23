【特約報道】首爾現在負十幾度，真的非常凍，凍到我不停打冷震。凍冰冰打冷震雖然辛苦，但原來打冷震15分鐘等於運動1小時！

美國國家衞生研究院（NIH）的研究人員將十位男女分成兩組進行測試，一組在18℃的溫度下運動，另一組則是處於12℃低溫環境下，甚麼也不做，因寒冷而自然打冷震。研究發現，兩組代謝效果竟然一樣。

研究人員表示，人體只要處於約15℃以下低溫，就會開始打冷震，並跟運動時一樣釋放出賀爾蒙鳶尾素（Irisin）。鳶尾素能夠燃燒熱量，控制血液中葡萄糖含量，預防脂肪堆積，還能刺激體內的白色脂肪，轉化成啡色脂肪。人體脂肪有好有壞，「壞」脂肪是白色脂肪，負責儲存脂肪，多數在肚腩等部位積聚；「好」脂肪則是啡色脂肪，大部分集中在肩頸背部位，屬於活發性細胞，有發熱、保持體溫的功效，能增強體內的新陳代謝，燃燒卡路里，是減肥好幫手。

打冷震有助減肥，但有可能導致失溫感冒；而且身體寒冷，與我所強調的健康瘦身理念完全相違背。保暖不足會促使身體氣血運行不暢，養分無法供應全身，容易水濕停聚，痰濕加上氣短乏力，體力耐力下降以至活動量減少，惡性循環下就由水腫變肥腫。

其實簡單暖敷和按摩，同樣能激活啡色脂肪。我自己就喜歡「韓式養生」、「鬆筋棒」這種「被動式運動」。韓式養生的發熱機頭能促進血液循環，針對刺激深層肌肉，活化啡色細胞；鬆筋棒則利用不同弧度的竹棒作出深層刮痧按摩，有效出痧排解阻塞氣血流暢的毒素，暢通氣血。輕鬆躺着半小時，已有瘦身養生效果。

天氣轉冷，千萬別為了想瘦而少穿衣，分分鐘凍親感冒都未瘦到呀。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。