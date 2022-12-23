經典不敗！復刻籃球鞋強勢回歸！

最近多款80、90年代時代興盛的籃球鞋再度回歸，結合經典與創新的設計元素，讓一眾熱愛復古的鞋頭愛不釋手。這些復古鞋款除了着重功能性外，更同時兼具時尚感，能搭配一同穿搭風格。當中由ASICS SportStyle推出的EX89復刻籃球鞋，便是向品牌於1989年面世的人氣籃球鞋GEL-EXTREME致敬。至於全新登場的PUMA Slipstream Archive Remastered籃球鞋，則為了致敬60年代末復古潮流而推出，愛復古的你不妨入手一對！

元祖設計歷久彌新

ASICS推出的EX89，原型為GEL-EXTREME籃球鞋，也是長跑鞋KAYANO系列設計師Toshikazu Kayano首次與ASICS合作的經典之作。當時罕見地將NBA球衣配色加入籃球鞋設計中，打破了籃球鞋白色設計的框架，讓大家極為震撼。今次全新的EX89外觀上保留了元祖鞋款的多層次皮革包覆設計，以及經典虎爪標誌，功能上則升級為FF BLAST緩震中底。系列鞋款共有4種配色，分別是藍、紫、淺灰和黑，讓人想起籃球場上的運動員們。不過無論是否球迷，都可以用這款百搭的籃球鞋配襯出屬於自己的穿搭風格。全系列現已上架，心動的話不妨到品牌尖沙咀新店了解詳情。

復古配色簡單利落

PUMA為了慶祝快要踏入75周年，特別推出了多項單品，其中就有向復古籃球鞋致敬的Slipstream Archive Remastered。Slipstream系列第一次出現在1987年，設計初衷是為了將籃球運動帶入大家生活之中。今次推出的Slipstream Archive Remastered的設計，就是以Slipstream鞋款為靈感，將籃球DNA、利落簡潔與現代感結合。鞋款以白色鞋身搭配黑色及綠色的絨面革，不同物料質地襯托出層次感，同時附有金色1968年份紀念扣在鞋帶上作配飾。可用作日常運動穿着之餘，也非常值得收藏。