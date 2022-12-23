星級煮意︱可宜教你炮製蒜頭焗羊架　想入味就跟住做

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》請來中英混血兒電視主持可宜親自下廚，一連4集為大家介紹簡單又易整的西餐。輪到最後一集，可宜介紹主菜「蒜頭焗羊架」，喜歡吃羊的朋友，一定會好興奮。

首先處理羊架需要一點耐性，用刀在羊架的底面刺穿多個小孔，然後放入蒜頭粒，她說「好處係焗羊架時就唔使焗好耐，因為蒜頭夾在羊架裏面，製造嘅空隙，羊架就會快熟啲。」接着放鹽，將鹽直接擦在羊架上便會更入味，再加入其他調味料如黑胡椒和肉類調味粉，之後將整條Rosemary穿入羊架中間，焗羊架時就會有濃濃的Rosemary香味。

入焗爐之前，不要忘記塗上橄欖油，將焗爐調校180至200度，按羊架大小而定，大約焗20分鐘便完成。可宜提醒大家要注意把羊架有皮的位置向上，油脂遇熱便向下滴，令底部都充斥油香了。

可宜去年下嫁甲一港隊籃球員鄭錦興，由於他們工作時間不同，故平日甚少下廚，不過只要她下廚的話，老公便有讚無彈，試過將之前剩下的食材翻炒，或者是在超市買回來的餃子做煎餃子，老公都會吃得好感動，她說：「因為佢知道如果多多意見，下次可能就冇得食，係識時務。」但其實她對老公十分窩心，曾經花6個小時親手焗製朱古力榛子蛋糕做生日蛋糕，令他感動到不得了，當時他們尚未結婚，笑言婚後就沒有再焗了。