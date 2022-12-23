【除夕食乜好Ｉ】邊食邊飲邊倒數　迎接2023

搞定聖誕派對美食或用餐地點，話咁快又要計劃除夕活動，坊間有餐廳提供不同的風味的除夕盛宴，部分還有倒數派對，邊食邊迎接來年，最是好氣氛。

魔法雞尾酒

開派對豈能缺少美酒？香港東隅頂層天台酒吧今年舉行的跨年派對以A Night of Magic作主題，酒吧亦別推出推出多款主題雞尾酒，天寒地凍不妨來一杯暖身的招牌香料熱紅酒，Mellow Embrace選用富焦糖和橡木香的威士忌加阿華田、薑味棉花糖泡沫和豆奶，味道獨特。另一款Mulled Fernet Cider，選用利口酒、波本威士忌、香料青森蘋果汁和柑橘，酸甜滋味。邊飲雞尾酒邊倒數，夠晒熱鬧。

中東風味

除了西餐，還有其他風味的節日菜單。中環中東風餐廳BEDU的除夕夜嘗味套餐，先以法國有機生蠔配⻘蘋果芹菜沙冰、煙熏鷹嘴豆、經典BEDU薄餅、自製泡菜和烤蜜糖薰衣草菲達芝士作前菜，緊接有黎巴嫩炸牛肉球和鹽烤胡蘿蔔配蜜糖鷹嘴豆蓉，主菜是嫩滑的炭烤香料三文魚和濃郁的烤黑松露三黃雞，最後以西柚雪葩和特色貝都因蛋糕配雲呢拿雪糕作結。最貼心是所有套餐會有素食選擇，如烤南瓜配流心蛋、舞茸菇配黑蒜奶酪醬或紅菜頭藏紅花配酸種麵包脆脆等，讓客人以中東風味迎接新一年。

法式節慶狂歡

浪漫的法國人除了重視聖誕，除夕一樣會狂歡，Réveillon是指當地人在聖誕或除夕夜時，會一整晚有慶祝活動，通宵玩樂，赤柱的Terrace by LQV以此作靈感，於現時至1月2日推出4道菜Réveillon盛宴，頭盤有生蠔配法式薯仔凍湯及魚子醬和松露帶子生牛肉薄片，之後可選富酒香的自家製鵝肝凍或蒜頭番荽勃艮第螖牛配魚子醬。主菜有松露乳鴿酥皮或法國鯛魚柳配香檳慕絲及魚子醬，甜品有自家製聖誕蛋糕或栗子蒙布朗蛋白脆餅。客人在品嘗佳餚的同時，可加配法國佳釀，提升用餐體驗。

創意新加坡風歐陸菜

東南亞風格和西餐結合，往往有意想到不到的效果。米芝蓮一星歐陸餐廳WHEY，經行政總廚Barry Quek加入新加坡元素，菜式與別不同。今個除夕，餐廳打造了9道菜晚餐，當中包括扇貝配椰菜花及乳清，香煎扇貝加風乾扇貝蓉脆片和XO醬，開胃又惹味。烤龍蝦配大樹菠蘿加龍蝦殼煮成的醬汁，辛香帶甜味。自製千層蛋糕配薑餅、杏仁朱古力忌廉和茶味雪糕，甜而不膩，美味有創意。

化妝舞會

每年，很多人會到銅鑼灣、中環或尖沙咀海旁倒數，不想同人迫又或食風吹到應，就要諗計。香港維港凱悅尚萃酒店Cruise空中餐廳及酒吧於除夕當地推出MASQUERADE(化妝舞會)主題晚餐和倒數派對，客人享用完澳洲M5和牛西冷、印尼風味西班牙大紅蝦和炸軟殼蟹等美食，晚上10時，餐廳會開始倒數派對，購票的客人可無限暢飲香檳、特色雞尾酒、餐酒和啤酒，現場更有DJ表演、照相亭和各式小遊戲，造型出眾的話更有機會贏取獎品。

按喜好選擇

跨年活動，可以狂野、可以溫文，大家可視乎個人喜好選擇。餐飲集團Black Sheep Restaurants旗下多間餐廳，於除夕夜晚上9時開始，各自推出不同風格的美食或倒數活動。川菜餐廳Grand Majestic Sichuan 推出浮世劇場主題的川味菜單和無限添香檳門票，配合電子混音短片，很有時空交錯的感覺。希臘餐廳Artemis & Apollo推出的酒神派對，客人可邊吃希臘風味的冷熱頭盤，品嘗牛柳或紫燒紅鯛魚作主菜，配紅白餐酒或茴香酒和朋友乾杯。Carbone以紐約意式風格的美食如魚子醬配布袋芝士、凱撒沙律打頭陣，其他有Mario意式肉丸、多佛龍脷魚、紅屋牛扒等，享用甜品後，現場DJ即時出動，為大家提供熱鬧的空間。另外還有LA VACHE! 的士高早午餐 及倒數派對、Motorino的薄餅盛宴、Rajasthan Rifles 的除夕限定炭烤慢煮羊，除此之外，The Last Resort更於午夜12時至1時，以HK$10供應招牌炸雞，讓大家醫肚後繼續狂歡。

星級精選

在這個重要的節日，無論和另一半又或是家人慶祝，想食得盡興，星級餐廳有保證。香港瑞吉酒店旗下3間餐廳特別推出節日套餐。米芝蓮二星法國餐廳L’Envol推出的特別菜單，除有一系列的法國美饌，餐飲總監Olivier Elzer還特地推出鵝肝黑松凍批和黑松露芝士批2款菜式，最後以精心挑選的美酒拼法國柑橘配羊奶乳酪品嘗，令人印象難忘。米芝蓮一星的「潤」中菜廳打造的節日精選套餐，就有香口的鳳梨糯米卷配麻辣海蜇頭、惹味的豉油皇干邑煮龍蝦尾和矜貴的蠔皇海參南非四頭鮑魚等。至於The Drawing Room提供的除夕晚餐，就有香煎鵝肝、63度慢煮雞蛋、羅西尼牛扒等美饌，各有特色。