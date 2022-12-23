又反胃又喪嘔　江若琳宣布大肚：等咗足足4年

女星江若琳同老公蕭唯展剛過35歲生日，二人結婚4年以嚟，肚皮都未有聲氣，估唔到喺聖誕節嚟臨之前、結婚4周年嘅日子，宣布懷孕消息：「今日係我哋兩口子結婚4周年啦❤️今年我哋得到咗一份渴望好耐而又彌足珍貴既聖誕同結婚周年禮物🎁我倆等待你嘅出現足足4年啦，一直都以為生BB係一件理所當然，好容易嘅事，但呢幾年間經歷過不停嘅嘗試又不停咁失敗，連身邊嘅朋友都比我哋着急，次次都關心我哋幾時生得出😅我哋都會感慨，生仔原來好難，但到最後我們已經選擇咗半放棄，經常都話，就算世界只係得我哋兩個，我哋都會快樂地走到白頭，不過人生就係一個充滿驚喜嘅旅程，每當你好用力想要得到一樣嘢嘅時候，往往總係事與願違，但當你選擇放下放輕鬆時，聖誕老人🎅就會係一個最美好嘅時間點將你最想要嘅禮物送畀你！🎄✨」

佢仲自爆呢幾個月佢玩「失蹤」，係因為佢成個人都「疲累、反胃、嘔吐」，懷孕反應大，又自嘲想像唔到佢做人阿媽係點，話都係會論盡又騎呢，不過就未有透露BB性別！

而江若琳接受東網訪問就表示：「當我知道嘅時候，有啲唔敢相信，因為我哋不斷喺失敗中徘徊，每一次都係失望，所以今次見到係兩條線，我都有一刻懷疑自己係咪中咗Covid，哈哈，完全唔敢相信。然後我個腦係一片空白，要拎出去問我老公覺得係點，要一齊Load一Load呢個畫面。之後我老公第一個反應係眼濕濕嘅、眼有淚光，然後不停同自己講要冷靜，但其實我知道佢相當唔冷靜。同埋，預產期喺下年年中，咁其實都幾唔舒服嘅，所以都幾感慨原來做媽媽真係好偉大，呢幾個月不斷咁反胃、嘔，又食唔到嘢，但係都係好感恩同好開心嘅！」