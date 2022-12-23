W16引擎告別致敬！Bugatti終極超跑　5大必知

法國超跑車廠Bugatti近20年間，由Veyron到Chiron均是以超強大的8.0L四渦輪增壓W16引擎作動力心臟。隨着W16時代即將步入歷史，廠方特別為此打造出坐擁1,600ps馬力的限量終極版開篷跑車W16 Mistral，每輛售價逾500萬歐元，未連稅折約港幣4,130萬元起。以下集齊這輛終極超跑的5大必知，好讓車迷向W16告別致敬。

1. 1,600ps超強馬力

這款W16 Mistral終極超跑，動力規格跟去年推出的限量版Chiron Super Sport 300+相同，最大馬力及扭力分別為1,600ps及1,600Nm，2.5秒內可完成0~100km/h加速，極速達420km/h，堪稱是Bugatti有史以來最快的開篷跑車之一。

2. 空氣動力散熱平衡

車上每個部件不僅重新訂定了美學標準，還有助性能水平進一步發揮到極致。值得留意是廠方團隊如何透過有效的熱動力學和空氣動力學管理，引導空氣通過汽車及四周，巧妙地平衡散熱冷卻系統與空氣動力學，以實現無與倫比的速度。

3. 立體面罩輔助冷卻

新設計的面罩更寬廣更立體，且擔當着引擎散熱器進氣口的重要角色，而車頭兩側進氣口則專注於為中冷器提供空氣。四橫間設計頭燈，不僅巧妙地向四輪驅動和四渦輪增壓致敬，其3D表面能將所通過空氣匯集，並經輪拱排出，以改善空氣動力學阻力。

4. X形尾燈優化設計

惹人注目的X形尾燈設計靈感源自Bolide概念車，X形兩側的內部空間已連接專為油溫冷卻器而設的側散熱器通風管道，同時藉空氣進出產生壓降效果，有效地管理引擎的中溫冷卻迴路。

5. 不設車頂聲浪震撼

廠方刻意採用不設車頂設計，好讓頭枕後方的一對能在翻車時支撐汽車整個重量的定制碳纖結構大口徑進氣口，史無前例地為引擎每分鐘輸送約7萬升空氣。這種新進氣布局為駕駛者帶來如交響樂般的震撼引擎聲浪。

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規格表

車型：雙門雙座位開篷跑車

引擎：W16四渦輪增壓

容積：7,993c.c.

最大馬力：1,600ps

最大扭力：1,600Nm

傳動：7前速雙離合器波箱

驅動：中置引擎、四輪驅動

0~100km/h：2.5秒

極速：420km/h