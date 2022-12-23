放假逛街試新餐廳　中西日選擇多多

雖然臨近年尾，都依然不少新餐廳開業，讓大家趁聖誕長假，一家大小又好、三五知己又好、小兩口都可以，齊齊出遊試新嘢，心滿意足過節！

性價比高廚師發辦

喜歡日本菜的，如果趁假期一遊「將藍隧道」及跨灣大橋的話，大可以順道到將軍澳南新開業的「赤本山Ankayama」開餐。餐廳由兩位師承米芝蓮名廚的年輕海師傅及文師傅主理，二人更擁有十多年日本地道料理及高級Omakase烹調經驗，於新店帶來糅合傳統日本料理及法料新派風格的廚師發辦。餐廳食材每日由日本直送，除了新鮮日本海膽及吞拿魚腩外，還有多款時令食材好似銀鱈魚、真鯛等。店內用的赤醋飯由海師傅秘製，用上日本特A評級的「魚沼越光米」配秘製赤醋混合而成，溫熱微酸融合魚生的油脂，甜鮮味突出，令人齒頰留香。主打的「山」套餐有28道菜，包括前菜、刺身、熟食、壽司等。為慶祝新店開業，新張期間推出Sake Pairing，柯打「山」套餐即可享用3杯清酒，令新鮮食材的鮮味更突出。

繽紛好玩手工意粉

好多人都喜歡食意粉，猶如是「小老闆」，想趁假日同家中大小老闆品嘗高質意粉的話，荃灣新開、而主打手工意粉的Homeland或許是不錯之選。新店內裝超靚，用上鮮艷對比色加上由知名藝術家Uncle AWS打造的Graffiti牆身，突出了手工意粉的主題。美食方面，既有大埔本名的招牌菜桂花啤酒釀雞、溶岩芝士和牛漢堡等，而手工意粉方面則有自家製手造冬蔭功海蝦闊條麵、63度溫泉蛋伊比利亞火腿卡邦尼意粉等，還有蒙古風孜然蜜芽糖羊膝、馬德里式燉牛肚配多士、烏克蘭獵人牛面頰燉飯等菜式。於12月24及25日，特設限定5道菜聖誕晚市套餐，包前菜、餐湯、主菜及甜品，相當豐富，仲可以半優享用所有特飲，以及用優惠價加購精選紅酒、白酒或手工啤酒等，開開心心歎個豐盛晚膳。

咖啡結合慢煮美食

近年個性咖啡店湧現，如果去開大棠睇風葉，大可以順道到最近於元朗開業的Rainbow Bistro一遊。新店有多個彩虹打卡位，而且仲係寵物友善的食店，店內由比賽咖啡師Hinson駐場手沖咖啡之餘，還有多款慢煮美食，好似招牌慢煮6小時豬扒及春雞、紅菜頭三文魚，以及各款即製的Crepe；店內備有製作可麗餅機，大家可以「直擊」現製過程，多款鹹甜口味選擇，好似提拉⽶蘇可麗餅Tiramisu Crepe、慢煮法國鴨腿可麗餅Crepe、菠菜⼿撕豬肉可麗餅等。飲品方面，除了用優質咖啡豆每日由咖啡師Tune Shot調校成平衡風味之餘，還有搜羅自世界各地的咖啡豆等，此外，亦有咖啡以外IGable的飲料，包括彩虹檸檬果汁、紫薯拿鐵和黑芝麻拿鐵等。為慶祝新店開業，即日起推出「生日禮遇」，凡於生日正日及前後一天堂食滿指定金額，即可獲贈可麗餅Crepe一份。

台式一人一鍋夠衞生

喜歡食火鍋，尤其是台式火鍋的，位於屯門全新開業的「一鼎台式火鍋」應該啱晒！新店主打吃到飽台式火鍋，並以一人一鍋形式供餐，食物方面，選材嚴謹，不少更是外地直送的食材，好似王牌的澳洲M8純和牛及即點即製台式飲品等。新店有4款套餐選擇，有「超推介90分鐘吃到飽套餐」、「皇牌90分鐘吃到飽套餐」等，前者可品嘗澳洲純和牛、澳洲SR4黑安格斯牛、澳洲冠軍草飼羊、丹麥梅花肉及一鼎花雕雞等10款肉類；後者則可食到澳洲M8純和牛、澳洲240日純穀飼牛及西班牙伊比利亞豬梅花等12款肉類，此外，更有限定稀有部位穀飼牛和超過30款台式鍋物、夜市小食、自家製古早味滷味、人氣即製台式茶飲免費任點。想來個Lunch邊？新店午市也有60及90分鐘不同肉類吃到飽套餐選擇，最低不用一百大洋便可任食特選穀飼牛和皇室豬梅五花，性價比相當高！靚食材都要有優質湯底至可以充分發揮食材真味，新店就有呷醋豬（酸菜白玉鍋）、QQ骨膠原（膠原豬王骨鍋）、紅燒牛肉（一鼎紅燒牛湯鍋）、麻痺鴨（台灣麻神鴨血湯）等特色湯底，有辣有唔辣，總能揀到心水。套餐包指定款式台式飲品無限暢飲，好似香水爆檸、一鼎西柚、芒芝芒芝、黑糖珍珠牛乳等，還有多達30多款新鮮即製及自家創飲品，杯杯色澤繽紛誘人，IGable又美味！