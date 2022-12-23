本日日本：露營必備！《多啦A夢》超保暖睡袋

又來到適合露營的季節，《多啦A夢》也推出了兩款露營產品，陪大家度過山上寒冷的夜晚。第一款是日本數一數二羽絨品牌NANGA與小學館百貨店聯手推出的多啦A夢睡袋，以藍、白、紅等多啦A夢的代表色彩來製作、表面加上了鈴鐺和百寶袋圖案，而黃色的內裡上則布滿不同表情的多啦A夢及各樣法寶圖案。功能性也很出色，立體的帽兜可無壓力地包住頭部，而露出面孔的位置則採用了多啦A夢紅色頸圈設計，使用時就像是藏身在多啦A夢的身體內。質地防水，於零下5度使用也可保持溫暖，為方便於晚上使用，拉鏈更有夜光功能。附有收納袋，摺疊起來體積輕巧，攜帶方便。另一款產品是與西班牙品牌BUFF合作推出的圍脖，有多啦A夢見到老鼠的驚嚇樣及深藍色多啦A夢兩款圖案，質地可阻擋98%紫外線，可作頭巾或頸巾，裝飾或擋風及擋沙塵，用法多變。睡袋售69,300日圓（約HK$4,019）、圍脖各售2,970日圓（約HK$172）。