韓國Rain用廣東話祝新年快樂　諗定來港開騷同粉絲傾偈

韓國男星Rain（鄭智薰）應香港旅遊發展局邀請，今日（23日）到西九出席「香港繽紛冬日巡禮」主持「奇趣聖誕村」揭幕，穿墨綠色西裝和黑皮褲的Rain，受訪時心情勁靚，又大派心心。提到已4年無來香港，一直好想來港，多謝香港粉絲支持：「香港係我亞洲巡迴第一站，今次再嚟覺得好開心，好幸運。（尋日食辣蟹？）係呀！你哋點知㗎！辣蟹好好味，食得好開心，可惜冇時間再食，做完活動今晚就夜機走喇！」

他表示聖誕節將會與屋企人過，他更會親自下廚炮整料理，並準備好禮物。他於這次周三（21日）夜機到港，留港不足48小時便要離開，他嘆時間好短，而且行李箱好細，已經放不下香港手信，故惟有返韓國再買：「今次嚟香港體驗咗好多，想食嘅都食晒，有啲想食嘅餐廳，不過關咗門。（幾時再開騷？）如果開演唱會，第一站應該會喺首爾。（來香港開騷？）知道好多粉絲都睇過我嘅演唱會、舞步和舞台，如果再開好想同粉絲多溝通，傾多啲偈，想有唔同嘅嘢，可能搵DJ合作。（騷肌？）到時嚟睇就知。」問到之後還有甚麼地方很想去？他表示真心好想再來香港，太掛念香港，很想問候大家，希望大家都身體健康及聖誕快樂，Rain並用廣東話說「新年快樂」，之後再應要求講多次：「大家好，我係Rain，祝大家新年快樂！」非常合作。