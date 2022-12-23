容祖兒高海寧現身撐場　陳奕迅場外攬女難捨難離

陳奕迅（Eason）的《Fear and Dreams》演唱會昨日（22日）上午10時開賣餘下14場的1萬5千多個「放寬位」，並於1小時全部售清，有不少歌迷在網上嚎哭稱買不到門票，就連售票網都未能成功進入。是次出售的「放寬位」，多數是山頂位，以及布滿全場不同位置的「一人之境」，但同樣全被「秒殺」，非常誇張！然而因防疫措施放寬，昨晚Eason迎來3年來紅館首次真正全場滿座的盛況，全場觀眾反應超級熱烈，令Eason全晚更忘我投入，在「人」「臣」互相緊扣下，未到半場全場觀眾已high爆站起來跟他大合唱，而Eason唱《幸福摩天輪》幸福到直頭「瞓」身演出！

連唱29首歌後，Eason當然又來「陳大師開Talk」，跟觀眾不停互相拍手歡呼，並逐一介紹台上的樂隊成員，但有觀眾大叫汗流浹背的他：「唞下先！」怎料觸動他的「電掣」，突然「神鬥志」爆燈，他笑着說：「我唔係唞啊，唔使唞呀其實！嚟啦！跳！」安歌部分，Eason選唱《最佳損友》。而前晚及昨晚兩場有大批圈中好友來支持，包括容祖兒、余文樂、洪嘉豪、韋羅莎，林家𤋮、高海寧及李佳芯等。

另外，Eason的社交平台預告今晚8點會發放《人啊人》的幕後花絮《ROAD TO LIFE》，Eason與導演陳健朗以及拍攝隊伍，討論「人」究竟是甚麼？而這個花絮拍了一晚通宵，片中見Eason初嘗踩滑板，並挑戰難度高動作，幾乎踩出個一字馬，但又不慎撞到腳趾，痛到飛起，他更坐電車夜遊香港街頭。雖然眾人對「人」究竟是甚麼，沒得到結論，但影片就讓觀眾感受到，「人」其實很簡單，生活就是跟好友閒來相聚，感受「人」之連結，而Eason於片中說：「好開心遇到呢首歌，因為呢首歌，所以發生咗咁多多難忘回憶。」他坦言不知自己在大家心中是一個怎麼樣的人，但肯定的是如一個人一直活於舒適圈，必會失去動力，所以他並不是追求名或利的再上一層樓，當下的他，最想追求的是志同道合的新舊朋友，大家一起創作撞出火花，而火花就是他生命中的無限動力。

昨晚（22日）冬至夜，Eason繼續要開騷，並因在開騷期間，為了工作方便，以及做足防疫措施，故要「離家出走」搬到紅館附近的酒店暫住。有網友在昨晚騷後，於紅館門外拍得Eason、太太徐濠縈、女兒陳康堤（包包）的溫馨短敍場面，片中見Eason對於太太和女兒要離開場館，表現得不捨，包包更主動緊緊相擁Eason，來個Goodbye hug，就如Eason的歌曲《單車》一樣：「難離難捨，擁抱緊些」。在旁的徐濠縈見到Eason兩父女攬到實一實，完全不捨得放手，即手指指及搖頭。抱抱後Eason向妻女揮手道別，並再轉身看着她們步行上車，表現得不放心及心掛掛。