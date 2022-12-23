【Zac玩Zac食】聖誕和風節慶饗宴

噚晚返娘家做冬，睇「愛回家～冬至Omakase」又幾好笑，用盆菜食材做Omakase又幾有創意，其實冬至唔一定要食中菜，聖誕大餐唔一定要係西餐焗火雞；今晚就同兩個「小朋友」嚟到旺角東星級酒店裏面嘅日式料理，食個和風節慶會席料理，多謝Quokka喺西澳嘅熱情款待，輪到我唱好香港同佢哋歡度佳節。

這個聖誕節日晚市限定的節慶饗宴，用上節日美食及時令食材包括火雞、日本海膽、鱈魚白子、毛蟹、野生吞拿魚、鰹魚、季節生蠔等，炮製出套餐上一道又一道的和風美饌，如香葱棒棒火雞絲沙律、海三寶、旬之刺身和煙熏銀鱈魚等，精彩而豐盛。

燒物有波士頓龍蝦雲丹燒，雲丹即海膽日文漢字，大廚選用日本海膽、牛油和日本無菌雞蛋等混製成醬料，置於塗上沙律醬的新鮮波士頓龍蝦面層，再燒至剛好熟，甘香鮮味的海膽，既能吊出龍蝦的鮮甜味之餘，亦能豐富甘鮮之味。強肴推介蘋果木煙熏A4和牛，精挑鹿兒島A4薩摩和牛肉眼，脂肪分布均勻、油花豐富、肉質鬆化、入口即溶。大廚選用三溫糖、茶葉、米等材料煙熏30分鐘後香煎，加入蘋果木煙熏添加獨特香味，配以自家調製的醬汁，口感鮮嫩又肉汁豐盈，滿口甘腴脂香。呢個套餐只限聖誕節期間供應至26號，想食就要快啦！

Profile：Zacky Sun

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