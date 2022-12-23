巨乳女強人　鬥交戰韌力

做AV女優除咗要有好身材，仲要有強健體魄，因為佢哋每次演出都會進行激烈嘅床戰，真係少啲體力都唔掂！今日就搵嚟兩位AV界「女強人」八蜜凛同水野朝陽比併一下，睇吓邊個交戰韌力最強！

明日花接班人

經典級女優明日花綺羅又靚女又好身材，演出又出色，成功俘虜萬千AV迷，可惜綺羅家陣身嬌肉貴，想佢復出拍AV都幾難，幸好AV界唔少新人有潛質成為綺羅嘅接班人，八蜜凜就係其中一個喇！

今年22歲嘅佢生得一副標致艷麗嘅容顏，雖然有人懷疑佢曾經整容，但係對AV迷嚟講，靚女咪得囉！佢喺今年4月出道成為AV廠Ideapocket嘅女優，被巨乳評論家杜哲哉封為「在街上遇見必定回頭再看的美女」。事實上，佢唔單止得靚樣同巨乳咁簡單，演出亦愈來愈好，喺前戲同體位交歡嘅表現，都顯得好有技巧，加上身材火辣誘人，上圍一對H奶脹卜卜，實在係賞心悅目。

八蜜凛

年齡：22歲

身高：5呎5吋

三圍：37H-23-35

肉緊高妹

今年32歲嘅水野朝陽，初出道時個樣唔算太吸引，尤其係雙眼似死魚，不過家陣成熟咗又美艷咗，散發出一股誘人嘅騷勁同女人味，而且仲擁有一副豐滿高挑嘅身材，上圍一對G奶分量十足，玉臀亦厚肉又結實，真係好吸引。

自2013年出道以來，佢用過唔少藝名演出，包括本多翼、白瀬真希等，至於點解成日改名呢？原來係同佢初出道時人氣欠佳有關，希望改名轉運，同時用另一個藝名方便拍四仔。而經過一段浮浮沉沉嘅日子，佢嘅身心同技術都得到磨練，再次回歸拍AV時表現愈來愈出色，亦愈來愈激，連環中出、拘束等重口味題材都難佢唔到，尤其係佢爽到張口大叫嘅肉緊表情，令人印象難忘，人氣更係傳遍亞洲。

水野朝陽

年齡：32歲

身高：5呎5吋

三圍：37G-23-38

第1回合

鬥強悍

八蜜凜雖然係初出道，但係好樂意作出不同嘗試，早前更變身做風俗孃同男優大玩毒龍鑽添！不過，水野朝陽出道日子較長，以自由身身份拍過好多不同題材嘅重口味作品，更掉轉角色進攻男優嘅菊花，表現相當強悍。

第2回合

鬥身材

水野朝陽高挑豐滿，身材的確誘人，不過朝陽小休一段日子回歸之後肥咗唔少。至於八蜜凜除咗腰幼胸大又夠高挑，肌膚仲白滑鮮嫩，真係冇得輸。

第3回合

鬥韌力

八蜜凜身材高大又肉地結實，同男優劇烈肉體碰撞完全唔輸蝕，同男優互有攻守。而水野朝陽作為出道近十年嘅老牌女優，連戰多位男優亦綽綽有餘，仲愈玩愈有力，韌力相當強勁！

各有千秋

水野朝陽身材豐滿，經驗老到，的確喺好多方面都比八蜜凜優勝，不過八蜜凜出道冇幾耐，表現進步神速，潛力亦相當之高，加上肉地鮮嫩又白滑，原來唔會輸比水野朝陽，所以今次就打和啦！