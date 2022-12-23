有我哋陪你過聖誕，一定唔會寂寞啦！（互聯網）

聖誕節係普天同慶嘅日子，但係對單身狗嚟講卻感到孤單又寂寞。其實一個人過聖誕都唔係咁Lonely啫，因為有大把靚女脫星陪你過節，佢哋苛索嘅表現更係令人興奮到癲！

興奮假期

由Bizarre推出嘅四仔系列「Bizarre's Holiday Kinks」以假期為主題，嚟到第二彈登場作《Bizarre's Holiday Kinks Part 2》食正聖誕嘅主題，更為四仔迷帶嚟視聽嘅享受，事關今次加強現場收音，脫星嘅叫床聲零舍動聽，即使細微嘅呻吟聲亦盡收咪內，令四仔迷睇得興奮聽得過癮！

高潮迭起

聖誕夜又凍又寂寞？唔使怕，Bang Bros已為四仔迷準備好激情無比嘅四仔《Dirty Christmas》，更搵嚟Crystal Rush、Macey Jade、Kira Perez等多位巨乳脫星演出，夠晒睇頭。雖然係零劇情，但係班脫星施展渾身解數，用盡身上所有部位令對手高潮迭起，絕對係官能刺激度十足嘅作品。

碟評

如果大家有睇開聖誕主題嘅四仔，會發現大部分都係純粹情慾嘅作品，原因好簡單，就係想大家睇到㷫合合！如果以呢個標準嚟睇，今次介紹嘅兩套作品都完美達標，其中尤以視聽享受兼備嘅《Bizarre's Holiday Kinks Part 2》，最令人印象深刻。