193憶妹妹遇上渣男經歷：非常樣衰

由ERROR成員193（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》，下周二（27日）播出的一集，請來193妹妹郭嘉盈（Michelle）擔任嘉賓並分享感情生活。193說平時很少和妹妹傾感情事:｢要拍就拍，要結就結，要生仔就生。好唔好都唔關我事，因為佢嘅人生嚟㗎嘛！」

Michelle大方分享同渣男拍拖經過，曾經帶渣男與家人會面，193指該渣男非常樣衰，連193媽媽亦嫌棄，並私底下跟193說:｢你阿妹個男朋友咁鬼薯，真係配唔起你阿妹，你阿妹都靚靚哋，點解會揀個咁嘅人？」

Michelle大爆渣男劈腿的經過，指當時他們鬧交冷戰，期間未有見面，有次Michelle突擊上對方屋企，才發現有大量女性用品包括女性內衣褲。Michelle為挽回感情，即場一邊喊，一邊攬住渣男隻腳，哭求不要分手，但對方絕情將她推開，而Michelle最後更發現該渣男劈腿的對象，竟然是自己好姐妹，令她徹底死心。193聞言立即起火，大罵該渣男這樣對待妹妹，命令對方立即到錄影廠門口道歉。