姚焯菲獲頒「樂壇新勢力」獎　炎明熹膺「人氣票后」

女團After Class今晚（23日）現身網絡平台舉辦的搜尋人氣大獎，獲「樂壇新勢力（組合）」獎，其中炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）獲「樂壇新勢力（女）」獎，Gigi同時成為「人氣票后」獎，非常犀利！

她們表示今次是首度獲組合獎，問到會否為之後的頒獎禮打下強心針？Gigi坦言：「對我哋嚟講係推動力，攞唔攞到唔緊要，都會做好自己，攞到會繼續加油及邁進。（你成為票后。）多謝投我一票同支持我嘅人，我會加油努力。」詹天文（Windy ）指每次見到成員獲獎都會戥對方開心，大家一齊成長而感到榮幸。問到4人何時合體開騷時，她們透露將會於29日合體表演。

另外，對於同期出道的女團COLLAR與她們同奪「樂壇新勢力（組合）」獎，Gigi笑言：「呢個係一個良性競爭，唔需要爭到頭破血流，大家一齊進步，希望樂壇百花齊放，畀觀眾去欣賞同享受。」鍾柔美（Yumi）稱沒有競爭感覺，最重要是做自己喜歡的事。

提到Gigi客串無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》一角，劉丹大讚她驚為天人，Gigi反問：「係咪驚嚇個驚？我由小學開始睇《愛·回家》，一邊食飯一邊睇，好開心可以參與，丹爺（劉丹）好友善，我以為佢係好遙遠嘅前輩，會比較正經，但佢講嘢好有趣、好得意。」而Chantel透露自小學起已愛看《愛·回家》系列，並期待觀看Gigi的演出。

林敏驄憑劇集《下流上車族》獲得「人氣電視男角色」，他在上台領獎時不忘發揮幽默本色，他見到台下有名白髪女士豎起手指向他畀Like，他反問對方：「阿婆你做乜擺隻指公出嚟？」，之後又對著大會主持森美說：「見193喺度，153（曾志偉）有冇嚟？有嚟幫我揼到佢變143！」又笑指153不得民心「做嚟冇用」。當輪到劇中到女兒郭柏妍上台領獎時，他笑指對方：「講嘢一嚿嚿，衰過葉念琛」，並取笑對方的「魔音」，郭柏妍稱要他幫忙洗脫這個稱號時，他笑謂：「返屋企洗。」

COLLAR八位成員中只有三位成員包括Ivy So、Candy及Winka代表出席，但就未有接受訪問。