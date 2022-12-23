劉佩玥挑戰陳瀅　預告台慶頒獎禮戰衣有驚喜

藝人陳瀅、劉佩玥（Moon）與陳曉華憑劇集《美麗戰場》獲今晚（23日）獲網絡平台頒發「人氣電視劇CP」獎，但陳曉華因忙於拍劇而未能到場，Moon笑言：「佢好想嚟，但冇辦法，我哋叫葉導（葉念琛）唔好刺激佢，因為我哋好多飯敍，佢都嚟唔到，但佢嘅努力會有回報。」對於今次獲CP獎，陳瀅稱心情矛盾：「我同《痞子殿下》有組合，《美麗戰場》又有Moon同Bob（林盛斌）呢對CP，我哋都係大熱，邊個攞都戥佢開心。」問到是否已想好如何慶祝？她稱要問導演，指最開心是對方，因為是由他一手創作：「我哋點都會屈佢請，原本9月有個船P，但因為疫情取消咗，希望再搞個勁啲。」Moon稱現時天氣寒冷只想到食，陳瀅聞言叫對方不可以要求如此低：「可以要求去旅行㗎嘛！今年成績咁好。（你話注資拍第二季？）我冇話注資幾多錢，1蚊都可以，做個小股東。」

問到是否已揀好《萬千星輝頒獎典禮》戰衣？陳瀅自言形象比較多，可以型格、可以可愛或者女人味，但現時未有方向，預計會以簡單及淺色為主，Moon希望戰衣可以帶新鮮感給大家：「呢個可以話係最後一個大Party，想悉心打扮，我有諗過着綠色，或者唔係經常着嘅顏色，睇吓會唔會有驚喜，陳瀅上年攞咗衣着獎，佢好引以為傲，我今年想挑戰佢，希望着靚啲。」另外，陳瀅與同場郭柏妍的服裝八成相似，兩人打扮似足Twins。

Moon稱現時天氣寒冷只想到食，陳瀅聞言叫對方不可以要求如此低：「可以要求去旅行㗎嘛！今年成績咁好。（你話注資拍第二季？）我冇話注資幾多錢，1蚊都可以，做個小股東。」問到是否已揀好無綫頒獎禮戰衣？陳瀅自言形象比較多，可以型格、可以可愛或者女人味，但現時未有方向，預計會以簡單及淺色為主，Moon希望戰衣可以帶新鮮感給大家：「呢個可以話係最後一個大Party，想悉心打扮，我有諗過着綠色，或者唔係經常着嘅顏色，睇吓會唔會有驚喜，陳瀅上年攞咗衣着獎，佢好引以為傲，我今年想挑戰佢，希望著靚啲。」另外，陳瀅與同場郭柏妍的服裝8成相似，兩人打扮似足Twins。

欣宜遇到「老公」盧瀚霆

歌手鄭欣宜於頒獎禮中一口氣奪得「本地女歌手」、「跳唱歌曲」以及「十大人氣歌曲」三個獎項，她對獲獎大感開心：「人氣搜尋即係好多人留意、鍾意我會搜尋我，最意想不到係得到跳唱獎，問心我跳唱唔係叻，但係好鍾意，由去年到今年，我用咗好多心機時間去進步舞藝，我會加油去繼續唱多啲歌。（驚唔驚今年攞獎攞到手軟？）唔驚，有獎係開心，但我會以平常心去面對，唔好咁大壓力，有獎當然唔怕拎，但就算冇獎我都準備咗做3月嘅騷同音樂。」她透露最近與歌迷會在渡海小輪上舉辦粉絲聚會，大家玩得好開心。

另外，問到頒獎禮上可有遇到「老公」盧瀚霆（Anson Lo），她說：「當然有，相信佢都好掛住我，唔需要眼神、身體語言我都知道！（叫佢買演唱會飛支持你？）佢唔使買飛，佢入後台就得，因為佢係家屬，哈哈！」