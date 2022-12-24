【是日通勝】

農曆十二月初二

壬寅年 壬子月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、掃舍、補垣

忌：合醬、嫁娶、穿井

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：15、27、33、49

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：健康響警號，宜多菜少肉，遠離煎炸食物。

金牛座：各方面運勢都不錯，可望迎來愉快的一天。

雙子座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

巨蟹座：分心處理其他事，易顧此失彼，影響事業運。

獅子座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

處女座：待人接物問心無愧，有助減輕運滯的影響。

天秤座：幸運指數排第一，感情生活愜意，無憂無慮。

天蠍座：得饒人處且鐃人，小事化大易令伴侶生厭。

人馬座：謀事要盡力而為，可大大減低霉運破壞力。

山羊座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

水瓶座：易有意外進帳，但不能強求，要見好就收。

雙魚座：運勢不佳只是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 狀態差

鼠：幹勁十足，行動力強，快處理該做的事。

牛：容易破財，投資運不佳，勿貿然下注。

虎：好運降臨，遇上棘手問題也能一一化解。

兔：個性隨和，人品受讚許，易得貴人賞識。

龍：財運一般，收入比預期少，但毋須氣餒。

蛇：是日沖煞，運勢很弱，做事效率被拖慢。

馬：謹言慎行，口沒遮攔有機會得罪身邊人。

羊：否極泰來，財運好轉，毋須為生活操心。

猴：來自長輩的壓力很大，易產生悲觀情緒。

雞：人緣佳，話頭醒尾，能夠與人融洽相處。

狗：桃花旺，單身者易碰到一見鍾情的異性。

豬：心情低落，做事提不起勁，破財機會大。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

獅子座2023年整體運程

忙碌的一年，除了有四圍去旅行的機會，吉星在下半年會進入你的事業宮，為你帶來更多但開心的工作際遇。唯一的壓力是對人的信任程度，新一年可能需要透過不同的工作，來了解如何跟別人去相處才是最有利的方法。

一向神采自信的獅子座，5月過後有在事業大展拳腳的可能，亦有望提升名譽及地位的機會。留意因為天王星依然在你的事業宮，不穩定性依然存在，對8月中旬出生的朋友尤其有影響，突如其來發生的問題，可能要檢查你現在的工作是否適合？到時候你問問自己，有沒有投入熱誠到你的工作上？能夠散發自信及領導力是上天給你的禮物，究竟目前的工作有沒有發揮你的長處？是否有你想要的滿足感？

在感情方面，已有穩定關係的獅子座，今年要檢視自己的角色定位，不要因為大部分精力都投放在工作上，而冷落另一半。單身的你在上半年不妨到處旅遊，說不定在旅途中有意外收穫。最關鍵是3月份，於7月中下旬出生的你，可以透過伴侶，或身邊一位重要的人來重新認識自己，對方會化身成一塊照妖鏡般把你個性上的問題一一照出來，你要有很高的覺察力，才能夠知道自己還有甚麼進步的空間。把握時間去認識不同的人，讓自己有機會留下一段刻骨銘心的感情故事。