娛圈單打︱年尾流流要坐監　淪為撐警豬隊友

早知今日，何必當初！著名撐警藝人楊明2020年8月於馬己仙峽道駕駛時失事撞壆，他承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，被判囚18日和停牌兩年。他不服判刑提出上訴，代表律師指案中沒有證據證明楊明曾經飲酒，希望法庭再給機會；控方卻指楊明當日情況似「無人駕駛」，法官最終駁回上訴，維持原判。

楊明須即時入獄，意味冬至、聖誕和新年都要在獄中度過。有口痕友謂，又唔係判得重，一早坐咗咪唔使年尾流流先嚟捱凍囉，不可謂沒有道理。正所謂，不怕神一般的對手，只怕豬一般的隊友。既然高調撐警，便應謹言慎行，奉公守法，否則只會拖累警方聲譽。若有人以為撐警等於有特權，那是太傻太天真。

說起楊明，最為人熟悉的是，有一個對他死心塌地的港姐兼拿督千金莊思明當其女友，以及在2019年期間高調撐警。莊思明一直出心出力幫男友打官司，透過人脈請來星級大狀清洪擔任其辯護律師，奈何案件證據確鑿，加上有醉駕前科，連清洪都無計可施。至於其經營的燉湯店早前更是全線結業，堪稱頭頭碰着黑。

不過又難怪楊明意難平，皆因另一知名撐警KOL「玻璃朱」，年初被控不小心駕駛及拒絕提供呼氣樣本，僅被判社服令200小時及停牌兩年；去年10月，一名律師在石澳道駕車撞斃途人，更只被輕判罰款3,000元了事。香港自詡法治之區，法律面前人人平等，有時候卻是名不副實。

姑勿論如何，經一事，長一智，謹祝楊明小心駕駛，18日後又是一條好漢！