【十大最佳聖誕電影】《怪誕城》成為唯一入圍動畫

聖誕節又來臨,係時候搵番套應節電影睇下!咁多套,睇邊套好呢?!最近影評網Rotten Tomatoes(RT)就公布10部電影史上最獲好評的聖誕電影。唔知當中又有冇大家嘅心水選?

入圍嘅都係好評如潮嘅經典,其中以德國導演劉別謙(Ernst Lubitsch)執導1940年上映嘅《人約黃昏後》(The Shop Around the Corner)口碑最好!套戲喺RT嘅平均好評達99%。而僅次於《人》排第2位亦係40年代經典聖誕電影《三十四街奇蹟》(Miracle on 34th Street),該片曾於90年代翻拍成新版《夢幻街奇緣》,並由《侏羅紀公園》(Jurassic Park)已故英國老牌男星兼導演李察艾登布祿(Richard Attenborough)飾演聖誕老人。不過可惜新版成績卻遠遠不如舊作!

而十大位置中並非清一色係陳年舊作,亦有幾部屬近年電影包括2015年《跨性有話兒》(Tangerine)以及2019年舊片重拍嘅《小婦人》(Little Women),《小》好評度更達95%!

十大位置中,亦有一部係定格動畫片,就係90年代大受歡迎由鬼才導演添布頓(Tim Burton)監製嘅經典聖誕歌唱電影《怪誕城之夜》(The Nightmare Before Christmas),影片以95%好評度排第6位。呢套戲相信好多人都睇過屬每年聖誕必播嘅電影!

加開Boxing Day子夜場

如果嫌唔夠喉嘅話,大家可以睇埋以下呢套就係80年代經典動作片《虎膽龍威》(Die Hard)!呢套都以94%好評度入圍十大最佳聖誕電影,可能大家也許會覺得好奇怪呢套戲都夠「資格」入圍「最佳聖誕電影」,但其實呢套係百份百聖誕電影。由於全片充滿聖誕氣氛,所以一眾Die Hard Fans都早已當正呢套係「聖誕電影」。就連幾年前紐約及洛杉磯警局都先後齊齊證實呢套係聖誕電影!