【十大最佳聖誕電影】《怪誕城》成為唯一入圍動畫

聖誕節又來臨，係時候搵番套應節電影睇下！咁多套，睇邊套好呢？！最近影評網Rotten Tomatoes（RT）就公布10部電影史上最獲好評的聖誕電影。唔知當中又有冇大家嘅心水選？

入圍嘅都係好評如潮嘅經典，其中以德國導演劉別謙（Ernst Lubitsch）執導1940年上映嘅《人約黃昏後》（The Shop Around the Corner）口碑最好！套戲喺RT嘅平均好評達99%。而僅次於《人》排第2位亦係40年代經典聖誕電影《三十四街奇蹟》（Miracle on 34th Street），該片曾於90年代翻拍成新版《夢幻街奇緣》，並由《侏羅紀公園》（Jurassic Park）已故英國老牌男星兼導演李察艾登布祿（Richard Attenborough）飾演聖誕老人。不過可惜新版成績卻遠遠不如舊作！

而十大位置中並非清一色係陳年舊作，亦有幾部屬近年電影包括2015年《跨性有話兒》（Tangerine）以及2019年舊片重拍嘅《小婦人》（Little Women），《小》好評度更達95%！

十大位置中，亦有一部係定格動畫片，就係90年代大受歡迎由鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製嘅經典聖誕歌唱電影《怪誕城之夜》（The Nightmare Before Christmas），影片以95%好評度排第6位。呢套戲相信好多人都睇過屬每年聖誕必播嘅電影！

加開Boxing Day子夜場

如果嫌唔夠喉嘅話，大家可以睇埋以下呢套就係80年代經典動作片《虎膽龍威》（Die Hard）！呢套都以94%好評度入圍十大最佳聖誕電影，可能大家也許會覺得好奇怪呢套戲都夠「資格」入圍「最佳聖誕電影」，但其實呢套係百份百聖誕電影。由於全片充滿聖誕氣氛，所以一眾Die Hard Fans都早已當正呢套係「聖誕電影」。就連幾年前紐約及洛杉磯警局都先後齊齊證實呢套係聖誕電影！