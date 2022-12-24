東方日報C1：「民選百大型男」姜濤力壓碧咸登頂

男團MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Edan 及Anson Kong（AK）衝出國際，成功打入美國「全球百大型男」民選10大，當中姜濤更撼贏「萬人迷」碧咸登上榜首！至於師妹COLLAR成員Day及女神譚旻萱亦殺入「百大美女」民選10強，與韓團BLACK PINK成員拗手瓜！

美國網站TC Candler每年均會舉行「全球百大型男、美女」選舉，先由網民投票，再由官方專業評審得出最後結果，最終排名將於12月27日宣布，前日率先公布由網民投選的10強「成績單」。

人氣男團MIRROR在10大「百大型男」佔4席，當中姜濤更脫穎而出榮登榜首，好兄弟Anson Lo、AK與Edan分別排第2、第4及第8位；而一向是型男殿堂級人物的英國前球星碧咸（David Beckham），竟不敵4位「鏡仔」位列第10；而早前被指「精日」而遭內地封殺的內地男星張哲瀚排第3、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）排第5、韓國天團防彈少年團（BTS）成員金泰亨（V）排第6、日本尊尼男團King & Prince成員高橋海人排第9。

譚旻萱Day為港爭光

「百大美女」方面亦有兩位香港女將殺入10強，包括長腿女神譚旻萱（Mandy）撼贏BLACK PINK成員Jennie佔據第8位，MIRROR師妹COLLAR成員Day排第10位，至於去年冠軍BLACK PINK泰籍成員Lisa穩守寶座，隊友Jisoo排第3，另一韓團TWICE台灣成員周子瑜則排第2 。其他入圍者包括第4位的AKB48成員行天優莉奈、第5位的俄羅斯網紅、有「俄版張栢芝」之稱的Dasha Taran、第6位的BLACK PINK成員Rose及第7位的「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）。

課金「造王」惹爭議

4位「鏡仔」撼贏碧咸實在令人意外，但查實今年的「全球百大型男、美女」由公布提名名單開始已備受爭議，除了男團MIRROR、ERROR全部成員獲提名外，香港代表還有Ian舊愛盧慧敏（Amy Lo）、陳靜、李佳芯及姚焯菲等，連填詞人黃偉文亦有份，他隨即在網上宣布「退選」。

有網民翻查投選準則，提名方法包括在官方社交網留言及在網上平台Patreon課金，提名對象沒有規限，入圍名單會先經過主辦方篩選，但今年新增Patreon課金方案可直接保送入圍，即有錢便可成為「造王者」，不過Fans真金白銀將偶像捧上「神枱」，亦足證入圍者人氣強勁！

未知是否開心到瞓唔着，姜濤昨日凌晨上載大批照片派福利，包括嘟嘴及反白眼炒車相，當中最爆笑是兩段Edan對住歌手湯令山唱歌唱到走音的短片，當他投入練唱時，姜濤竟用腳踩他的敏感部位，Edan即用手保護，兩個大細路夠晒搞鬼！

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