【懶理緋聞】張丹峰攬女睇戲　洪欣罕晒全家福

女星洪欣和內地男張丹峰結婚多年，不時傳出婚變，4年前更有傳張丹峰和經理人畢瀅關係非一般，之後畢瀅更稱辭去經理人一職。惟日前有指畢瀅仍是張丹峰的經理人外，更瘋傳她要求入住酒店套房的截圖，頓時被揣測她和張丹峰的關係又有進一步變化。

一如以往，張丹峰至今未有為傳聞解畫，反而昨日（23日）他網晒「攬女照」並留言：「小妞要看《阿凡達2》，結果來個包場（大家出門要好防護哦）」原來他帶女兒去看戲享受父女樂，隻字不提近日的是非，看來他未有受傳聞困擾，十分享受家庭樂。

雖然張丹峰未有跟洪欣同框，但兩人的感情關係仍牢固，兒子張鎬濂上月底在上海戲劇學院畢業，並上演一場舞台劇作為畢業作品，張丹峰和洪欣帶同幼女全家前往觀賞支持，洪欣更公開全家福並標籤了張丹峰：「一眨眼，大學就要畢業啦！全家來支持你的畢業大戲！」

現年22歲的張鎬濂可謂內地演藝圈的生力軍兼小鮮肉，顏值高兼身高1米87，難怪近年開始獲時裝品牌參加活動外，先後參演多部短劇及網絡劇包括《我的二分之一男友》及《尚好的青春都是你》，早前更參演首部古裝劇《王妃芳齡三千歲》。張鎬濂網晒開鏡禮照，以及古裝造型照，獲不少網民力讚他的古裝造型十分俊俏，更有網民笑指他如「男版洪欣」外，更說後生可畏，其劇量隨時遠超張丹峰。