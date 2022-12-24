新一輪惠康「笑住儲」活動及yuu積分獨家換購韓國Bokuk家電及儲物盒系列產品

【營業資訊】冬日佳節將至，惠康超級市場推出全新一輪「笑住儲」活動，並精選一系列來自韓國的Bokuk高顏值家電及廚具，讓你的節日派對聚會更添生活品味。於即日起至2023年3月9日期間，凡購物每滿港幣$60即可獲得笑印一個，買指定產品更送額外笑印，集齊指定數量的笑印或yuu會員積分即可免費獨家換領或換購三款廚房家電和三款廚具；當中的「廚剪及矽膠煮食夾套裝」更只供限量換購，數量有限，換完即止，大家絕對要趁早儲夠笑印或yuu積分以成功換領/購！

韓國Bokuk品牌創立於1974年，一直傳承工匠製藝精神以打造出多款簡約時尚而實用的廚房電器和廚具，多年來屢獲多個韓國家電品牌大獎和世界產品設計大獎。是次惠康的笑住儲活動更精選了三款家電包括果汁攪拌機、多功能電煮鍋和便攜電煮鍋，廚剪及矽膠煮食夾套裝以及儲物盒套裝和1.4L儲物盒，分別以淡薰衣草、天使粉紅和薄荷綠三款小清新色調，讓你邊欣賞著顏值爆燈的家電及廚具，邊輕鬆炮製多款果汁和美食，更同時照料到食材或食物的儲存所需，而且定必在與親朋摯友聚餐時大派用場！

多功能電煮鍋

淡薰衣草色調的機身清新迷人，三檔火力調節切合不同需要，而1400W火力充足，傳熱快而均勻，配備同樣具有不黏底塗層的2升深煮食鍋和燒烤盤，兩款煮法隨意替換，無論是日韓燒烤或火鍋均可，絕對會成為常用的最佳幫手，更會是派對照片中最搶鏡的主角！

零售價$1,200

120,000 yuu積分免費換領或

30個笑印加$480換購或

3,000 yuu積分加$550換購

果汁攪拌機

充滿少女心的粉色機身纖巧耐看，350毫升可拆式攪拌杯容量充足的同時能輕鬆拆卸以方便徹底清洗，1500w摩打配備可保留食材完整營養的不锈鋼刀片，一按即攪拌的設計操作簡單易用，能輕鬆製作奶昔、果汁、嬰兒食品、沙律醬汁等，更是派對中預備各式果汁和飲品的必備之選。

零售價$300

260個笑印免費換領或

30個笑印加$160換購或

3,000 yuu積分加$180換購

便攜電煮鍋

薄荷綠色調的輕巧機身配置手提帶，無論是在家、辦公室，甚至方便於出差或旅行時攜帶。四款預設功能包括煲粥、煲湯、花茶和保溫，可以輕鬆製作多款料理，而600毫升優質不锈鋼內膽耐用易洗。

零售價$700

70,000 yuu積分免費換領或

30個笑印加$280換購或

3,000 yuu積分加$330換購

廚剪及矽膠煮食夾套裝

集剪刀、堅果鉗和開蓋器於一身的三合一功能剪刀採用優質不锈鋼，輕鬆處理家禽、蔬果等不同食材；矽膠煮食夾耐熱達220度，輕鬆處理煎、煮等不同烹飪方式，矽膠手柄令你能緊握煮食夾不易滑手，是日韓燒烤的最佳幫手！而可鎖式設計一拉即可合起夾子，夾尾環圈更可作懸掛用途，節省儲存空間。

零售價$160

30個笑印加$80換購或

3,000 yuu積分加$100換購

長方形儲物盒套裝 (400毫升及600毫升)

一套兩個容量不同的儲物盒採用耐高溫、高強度、高硬度的高硼矽玻璃，玻璃盒身可用於焗爐、微波爐和冰箱冷凍櫃，兩個不同色調的密封蓋除確保食物能保存得更佳更長時間，更讓你能輕鬆一眼分辨兩個尺寸，無論是儲存食材或食物均可，更是派對預備食材和儲存剩餘食物的不二之選。

零售價$130

120個笑印免費換領或

30個笑印加$60換購或

3,000 yuu積分加$80換購

長方形儲物盒(1,400毫升)

優質的高硼矽玻璃儲物盒身可適用於焗爐、微波爐和冰箱冷凍櫃，密封設計更好地保存食物，1,400毫升極大容量用作醃肉、儲存漬物、更適合用於多人聚餐或派對預備食材和儲存剩餘食物。

零售價$120

30個笑印加$50換購或

3,000 yuu積分加$70換購