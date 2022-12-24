英國女主持隔空送生日蛋糕　夏里遜福為乜即時黑晒面？

英國女主持Alison Hammond日前於早晨節目《This Morning》中以線上形式訪問美國男星夏里遜福（Harrison Ford），期間她突然高舉《奪寶奇兵》（Indiana Jones）主題的生日蛋糕慶祝他80歲生日，搞到福伯黑晒面木冇表情冇反應！

她說：「今年你80歲生日，而我好抱歉錯過你生日。我好對唔住，我送唔到禮物俾你。我向你道歉。」之後她拎出一個蛋糕，並說：「不過，唔緊要。我有蛋糕俾你。我唔能夠相信你今年到了80歲。」福伯似乎對個《奪》主題生日Cake唔多開心，場面尷尬！之後Alison問他點樣慶祝，福伯串爆回應：「我嘗試去忽略佢。」片段播出後即惹來大批網民討論，更形容個訪問是「大災難」！

其實5年前，Alison都訪問過福伯，當時亦因她而出現過老尷的場面！當時她與福伯以及他的電影拍檔賴恩高斯寧（Ryan Gosling）面對面訪問，當時Alison已「冇做功課」自爆沒有睇過套戲之外，她亦飲醉並與福伯打情罵俏搞到賴恩假裝要離開繼續讓她們調情。

事隔5年後，她與福伯亦重提事件。她說：「上次我哋見面時，好老實我哋應該要感到羞愧．．．我哋當時飲咗好多威士忌。」之後福伯為自己澄清：「唔係我呀，係你開始先！我記得非常清楚！但唔會再發生。」在訪問結束時，Alison向福伯說：「我好掛住你，寶貝。」之後福伯回應：「我都好掛住你。我好期待不久將來再同你見面。」