阿一即食鮑魚「鮑滿足有禮行動」送網上購物現金券

【營業資訊】有「鮑魚公主」之稱的阿一鮑魚公主（香港）有限公司創辦人劉哲宇（Lisa Lau），師承「世界御廚」一哥楊貫一，她與師傅共同研發的阿一即食鮑魚罐頭系列產品，一直深受歡迎。

每逢佳節，阿一鮑魚的即食罐頭、福袋及鮑魚海味禮盒都是送禮自用的心意首選，去年福袋更創下賣出超過5萬個的新紀錄，可見精明消費者懂得揀選最好的即食鮑魚產品自用與送禮。

為回饋消費者支持，「鮑魚公主」Lisa今年更在工展會豪送300萬消費券，買滿HK$300阿一即食鮑魚產品，即時送HK$100網上購物現金券，只要登入阿一即食鮑魚官網（www.ahyatfood.com ）購物滿HK$1,000，結帳時輸入優惠碼就可以減HK$100，消費者無論在工展會或網上都可以享受購物樂趣（優惠券使用方法詳情請參閱官網及現金券背面條款）。

同時「鮑魚公主」Lisa有感於近年不少市民移居海外，亦希望對香港的家人越洋送上心意，她說：「一年到晚，最緊要一家人食得開心，而且網上購物亦好方便，即使遠在外地嘅仔女，要向父母、親友送上心意，都只要在阿一嘅官網訂購，交畀我哋代送貨，一定令到家人收到我哋產品會感到好窩心。」

「阿一鮑魚」優惠更是源源不絕，產品在各大超市、百貨公司、日之場及各展銷攤位有售，更推出購買指定即食鮑魚產品，再送鮑魚禮品，買得多送得更多，「鮑」你買到心滿意足。

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