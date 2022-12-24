預測Ian攻男歌手銅獎成功　即被屈請食飯

男團MIRROR昨晚（23日）在網絡平台舉行的搜尋人氣大獎頒獎禮中，連掃三獎，包括「十大人氣歌曲」、「人氣票選組合」及「本地音樂組合」，而成員姜濤一人獨得四獎，包括「人氣票王」、「圖片搜尋次數最多男藝人」，並憑歌曲《風雨不改》及《Dear My Friend》分別獲頒「人氣電影主題曲」及「十大人氣歌曲」，成全晚大贏家，至於其他成員盧瀚霆、柳應廷、陳卓賢與呂爵安亦以個人身份獲獎項，12子合共奪得13個獎，但正在養傷的姜濤未能現身活動。提到組合獲3個大獎，隊長楊樂文（Lokman）指所有獎項均是人氣獎，要靠大家支持才能得到，承諾將來會繼續努力，希望大家多多上網搜尋他們。

而陳卓賢（Ian）在演出期間似耳機有問題，他直言聽到有幾聲刺耳聲音，幸演出未受影響，對於有傳Ian將是「叱咤樂壇男歌手」銅獎得主，成為是首位MIRROR成員獲得此獎項，他認為言之尚早：「都只係預測，多謝大家覺得我有能力拎呢個獎，攞獎就平常心，會努力做好音樂，多謝大家鍾意同肯定。」隊友即時表態支持Ian，笑言對方光宗耀祖，並起哄要他請食飯，Ian笑謂：「大家開心我咪請囉，但我就唔開心。」

另外，講到姜濤傷勢如何，江爗生（Anson Kong）透露姜濤有遵從醫生指示：「佢已經好好多，對腳可以行走到，不過就出席唔到今年嘅頒獎禮。（咁明年1月1日嘅《叱咤》呢？）要睇情況。如果佢嚟唔到，頒獎禮當日可以叫台下嘅工作人員同佢視像囉！」

至於「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在台上跳唱《Megahit》時，台下反應熱烈，他憑《Mr. Stranger》殺入《叱咤》「我最喜愛的歌曲」最後五強，他稱對獎項未有多想，會繼續做好自己作品。此外，而呂爵安（Edan）被問到有否跟同場的緋聞女友（袁澧林）打招呼？他即不太確定地表示：「當然有打招呼！（你咁唔確定？）可能有啲新嘅（緋聞）我唔知呢！」隊友即時搞搞震追問是誰。