ERROR錯漏百出　保錡狂冧古天樂：I love you

組合ERROR獲網絡平台頒發「本地音樂組合」獎，他們表示開心，並自認似電影《荒失失奇兵》中的企鵝，無論做甚麼都被人當搞笑，連拍劇時都被替身教演戲。同場的張艾嘉爆他們有主動向她打招呼，他們自認超有禮貌，並破天荒地很正經地跟對方說話：「我哋只係Hi同Bye，唔敢同佢講嘢就出咗去。（係咪想𢱑撈？）唔係，因為我哋用同一個化妝團隊，所以化妝師叫我哋去打招呼。」問到有否看過張艾嘉的電影時？193誇口指自己還是「精子」的時候就看對方演戲，追問是哪部作品時？Dee說：「《女人四十》，呢一部好經典，再數就要上網搜尋，我驚我講錯，但呢一部好深刻！」然而，張艾嘉並沒有份演出《女人四十》，該片主角是蕭芳芳。

他們續指也有跟同場的古天樂打招呼，保錡自爆在古仔面前講「I love you, I love you, super love you」，又自薦演《明日戰記》的咖哩啡角色，就算只有一場戲也沒有所謂，志在過戲癮，問到為何不敢對張艾嘉自薦？他們坦言：「因為我哋同古生（古天樂）熟啲，知道乜嘢講得乜嘢唔講得，下次叫張姐（張艾嘉）拍套《男人八十》畀我哋。」

講到之前Dee身體不適而缺席劇集《心靈師》的宣傳活動，他表示已好了很多，對於有網民指由於該劇由李璨琛監製，因政治立場而要罷睇該劇，他笑謂：「可能都有機會因為我而有人唔想睇，我覺得最緊要係口碑，有興趣睇自然會睇，順其自然。」講到他為該劇犧牲大包括扮女人，若被罷睇會否感可惜，隊友即指Dee幾乎在每套戲中皆會扮女人，所以並非犧牲，而是恒常，Dee指若張艾嘉有女人戲可以找他演出。