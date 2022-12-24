聖誕重提與鍾培生轇轕　袁嘉敏指有人100%主動力追

前港姐袁嘉敏今年4月突然公開怒斥百億富三代鍾培生及鍾父有「古怪要求」，事件耐人尋味，當中有傳佢不滿葉蒨文鍾培生出雙入對，反而自己「唔見得光」而爆Seed鬧人，鍾培生則認曾提供金錢援助，同時斥袁嘉敏斬纜半年仍有索求。去到年尾，袁嘉敏尋日（23日）再次開腔同鍾培生關係，以「處心積慮3月17日的照片在4月1日發出」嘅新聞標題去解說，指自己愚人節當日發相鬧爆鍾培生父子，為大家送上一個充滿花生嘅聖誕節。

佢就多次遊花園，未有指明三人實際發生過咩事，僅再次強調去年被「某人」發力狂追，不過佢自己就想將對方嘅愛意轉化成「姐弟」關係：「我做咗10幾年公眾人物，都冇話公開咁樣講人哋唔啱或者講人哋唔好，其實嗰日就真係失咗啲理智啦，因為唔開心喊得幾犀利嘅。咁但係咪鬧人渣？我就無一個咁凝重、咁harsh嘅字眼啦，即係喺我哋人常會話中意思就係衰人多少少，但係始終對佢哋唔好，對我又唔好啦，特別去到我呢個年紀，應該更加成熟去處理，都係我嘅錯啦，最大嘅錯都係我啦。因為其實我應該揀得好啲，即係揀人做朋友要揀得好啲，同埋我真係放低咗戒心，搞到自己幾傷心同嘥咗幾多時間，咁呢個都係我嘅錯嚟嘅。」

佢續解釋自己未見過鍾培生咁高所以先cap圖，並暗示同鍾培生當時嘅真實關係，講到明係人哋100%主動、主導，自己都知同對方咁樣係唔啱：「嗰陣係有人主動嚟搵我，就話鍾意咗我好多年，終於想識我喇。一開始其實都覺得唔啱㗎喇，因為大家嘅諗法同性格都好唔同，就希望慢慢轉化變咗做一個細佬咁樣，但係唔係即刻可以轉化到，同埋唔係咁容易轉化囉。100%係人哋主動提出，人哋主導，香港社會上都認為有錢嘅男人就係筍盤，但我就會着重大家性格同諗想法係咪好夾，因為日日都要對住，如果大家溝通得唔太好，都真係冇咩必要去發展。其實當時就一直保持住一份理智嘅，但係後尾到4月1號就失咗理智…」

當提到當時鍾培生指對佢提供經濟援助過百萬，每次20幾萬，及後佢宣布自力更生、從頭工作，對此佢否認冇咁嘅事，又講自己做童工嘅辛酸身世，直言最怕人哋吓吓講錢：「我想講，佢未出世我已經做緊嘢……13歲嗰時就已經返工…其實成個人生都係不斷做嘢，我辛苦嘅程度比好多同齡女士捱多好多倍，做咗藝人之後生活都唔係容易咗…但我又一路都係要靠自己，一路都冇渴望人哋去幫太多。我個性格係好怕人哋成日都講錢，吓吓都講錢嗰啲人我係好驚嘅，咁變咗今次好可惜，畀人感覺係我貪人哋錢、吓吓都講錢嗰個係我，但真係唔係囉。」

對於葉蒨文同鍾培生嘅緋聞令自己「眼火爆」，佢就再次指「鍾袁大戰」唔關其他人事，並指自己30歲前已單身7年，冇乜拍拖亦冇人追，反而就講到識咗個有錢外籍男友，當時佢都冇回應同對方嘅感情傳聞，仲愈講愈遠，話自己拍拖好「淋」、畀另一半食住，成日去遷就對方反而搞到有好多負面新聞，仲寸位外籍前男友愛菲律賓及泰國人，但二人仍然有聯絡。話鋒忽然一轉，就強調自己就算結婚都唔會公開，除非對方係公眾人物先會講少少，不過小朋友嘅樣同相就唔會公開，同時亦想保持低調私人生活，係今年講多咗少少。