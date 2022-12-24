【今晚扮靚啲】小眾飾品　提升氣質

如果大家對衣着風格已經有初步的了解，知道自己比較適合穿甚麼風格的服飾。那麼下一步就要為自己增添飾品，因為一件小小的飾品，每每能發揮最大作用，凸顯個人品味。以下介紹的兩個本地輕珠寶品牌，價格親民之餘，款式也新穎獨，戴上後能大大減低跟人「撞款」的機會！

簡約氣質設計

本地珠寶品牌NYRELLE主打高品質與相宜價錢，設計的飾品以黃金、純銀、鑽石與寶石作為主要物料，讓大家即使預算有限也能揀到心頭好。品牌最近推出以蝴蝶為靈感的Monarch系列，就適合任何場合佩戴，是品牌首次與美國Fox Channel合作的聯乘系列。以同名音樂劇為靈感設計出象徵著蛻變與重新出發的蝴蝶圖案，充滿寓意，適合大家在新一年佩戴。另外，同系列還有Pretzel系列，紐紋設計如新鮮出爐麵包般感覺厚實，戴在身上既富玩味又充滿個性。

可愛童趣設計

以當舖鑽石「升級再造」的香港輕珠寶品牌Maazi，最近推出以童年回憶為靈感的Childhood Treasure系列飾品，包括「精靈球」、「暴龍機」及「 Tamagotchi」，每一款都充滿童趣。其中一款取材自「他媽哥池」的鑽石吊墜，便由縮小養寵物的小機器製造而成，搭配「螢幕」及「按鈕」內的4顆鑽石，閃爍又可愛。此外，以純銀打造而的小熊軟糖、鑲嵌鑽石的精靈球吊墜等，都帶來滿滿的回憶殺，讓人一見就愛不釋手！