全家猛人！日裔超模青木迪芳家族吸金力驚人

曾於2000年代在美國走紅的德日混血兒青木迪芳（Devon Aoki）自與青年才俊James Bailey結婚後生兒育女成為少奶奶，雖然已40歲的她已淡出娛樂界，但仍然經常於社交網更新近況。她日前就上載與同父異母兄長Steve Aoki的合照。

Steve是全球最紅DJ之一，估計身家高達1.2億美元（約9.4億港元），而她的另一名同父異母兄長Kevin Aoki亦是「猛人」，他在美國開設著名日本壽司餐廳Doraku Sushi。至於她們的亡父青木廣彰同樣是美國飲食大亨，他開設的紅花鐵板燒分店遍佈全球。Devon的母親Pamela Hilburger則是著名珠寶設計師。

Devon13歲已開始模特兒生涯，她的契媽將她介紹給英國超模姬摩絲（Kate Moss）認識，因而入行。16歲的Devon事業起飛曾取代英國超模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）而成為Versace的代言人。除了做模之外，Devon亦參演過不少電影。其中包括《狂野極速》（2 FAST 2 FURIOUS）、《罪惡城》（Sin City）、《生死格鬥》（DOA: DEAD OR ALIVE）以及《搏‧激‧戰》（WAR）等。其中《生》更在香港取景，並由香港演員導演元奎執導。