【咁勁冇人講】聖誕老人「戰力」極限挑戰

聖誕老人要飛勻全球派禮物，若非鐵打體能，根本不可能完成任務。但你可知，香港竟也盛產「世界級」聖誕老人？

港產聖誕老人Santa Mario（高添羽），就曾多次帶隊出戰瑞典「國際聖誕老人運動會」，團隊歷年戰績包括兩個世界冠軍、兩個世界亞軍及兩個世界季軍，每次比賽「港隊」也在三甲。我們帶Santa Mario到AME Stadium運動電競館，測試他的體能，結果無論滑雪、賽馬、划艇還是街跑，體力運動果然難不倒他，只是穿著太擁腫，熱得過頭。

究竟「國際聖誕老人運動會」是比賽甚麼的？Santa Mario：「每次都有6個不同項目，包括瑞典傳統鬥快吃聖誕粥，及鬥唱不同國家聖誕歌，其他項目就沒有固定，有時是騎小鹿或捉鹿，有時又爬煙囪、滑雪、布置聖誕樹、運雞蛋等。」

贏靠金蛇纏絲手？

不說不知，比賽捉鹿有時也會用真鹿，甚至試過真鹿拉車鬥快，參賽聖誕老人只捉着繩，若鬆開手，隨時會被鹿「甩飛」出雪地去。Santa Mario：「我練習時，參考周星馳戲中綁在貨車練成的『金蛇纏絲手』，找大隻佬把我捉實在籃球場揈來揈去，十分好玩。」此外捉鹿項目，Santa Mario最初想學西部牛仔轉繩圈，但發覺原來不行，最終改用轉身以離心力拋索繩出去，結果拋到10米遠，成功贏了這項目冠軍。

聖誕老人不懂滑雪？

告訴你小秘密，Santa Mario原來不懂滑雪：「聖誕老人一定要懂滑雪？其實不需要，但就一定要熟習雪地的東西，因為比賽當地很大雪，你要學習在雪地上跑步，否則會很危險，比賽時已有兩三次聖誕老人意外跌倒，並失去知覺，跌倒時『砰』一聲，連地也動了。」

近幾年因為疫情，聖誕老人出外比賽也得暫停，今年聖誕老人最想收到的禮物是否就是「復常」？Santa Mario：「最希望是大家不用再戴口罩，可復飛外國，大家開心些，有多些表演給大家看，沒疫情便最好。」

AME Stadium（場地提供）

高添羽（Santa Mario）

聖誕老人．真有奇人？

傳說中，聖誕老人家鄉，是在芬蘭的聖誕老人村，他會駕着由馴鹿拉動的雪橇，給所有乖小朋友送禮物。但聖誕老人真身，其實很可能是1600年前一位荷蘭老人尼古拉斯，他愛幫助窮人，曾偷送一袋袋的金子給窮小孩，結果他的故事傳到美國，最後演變成聖誕老人傳說。

聖誕老人．極限挑戰？

現代交通發達，聖誕老人出勤方式也特別多，以下幾個更像是挑戰體能極限：

澳洲．聖誕滑浪

位於南半球的澳洲，雖然每個聖誕都是大熱天，但竟也有聖誕老人出動，而且一來就是幾百位。在2016年有禮品銷售商想邀請250人扮演聖誕老人挑戰滑浪，結果最終竟有320人報名，成功打破最大規模滑浪的健力士世界紀錄，認真是熱血聖誕。

印尼．聖誕潛水

滑浪難不到聖誕老人，想不到潛水他也擅長。在印尼吉利群島，有島上潛水公司，特別為聖誕製造驚喜，他們教練穿起聖誕老人裝束，以潛水員代鹿拉車，在美麗的珊瑚海中馳騁。如果你嫌它太慢，也可學在美國佛羅里達礁島群當地幾位聖誕老人，直接駕駛水底噴射推進器出發，沒了雪橇，不再拖拖拉拉。

美國．聖誕跳傘

當然如果聖誕老人夠膽識，直接從高空跳下來派禮物，就最快了吧。美國有位跳傘狂人Cray Adamson，就試過扮成聖誕老人，飛到高空乘充氣鹿仔水泡跳傘，他厲害在風那麼大，隻「鹿仔」也沒飛走。此外還有大班人試過，一起扮聖誕老人跳傘，有多幾對手派禮物，應該可早點派完收工。

日本．聖誕滑板

其實聖誕老人，也不一定要很老，甚至可以不是男人。像這位日本妙齡女滑板手凌野小姐，她決定要搞新意思，就是穿起漂亮可愛的聖誕女郎裝束，在充滿聖誕浪漫氣氛的東京街頭玩滑板，單是欣賞她輕盈敏捷的身手，聖誕就夠快樂，而且真的想收到她親手送來的聖誕禮物。