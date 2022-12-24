食完除夕晚宴再直落跨年派對

2023年即將來臨，大家計劃了除夕倒數活動嗎？坊間有不少餐廳推出主題晚餐外，還化身成跨年派對場地，為各位盛裝打扮的賓客提供美酒和音樂助興，齊齊倒數迎接新一年！

熱鬧魔幻舞台

富視覺藝術和官能刺激的馬戲團表演，深受大家歡迎。金鐘港島香格里拉龍蝦吧餐廳於除夕當晚，以馬戲團作靈感，到時餐廳將變成歡樂的魔幻大舞台，舉行主題倒數派對，和賓客狂歡。在參加派對前，客人不妨先品嘗由酒店行政總廚Uwe Opocensky設計的5道菜除夕晚餐（需預訂）。

頭盤是鮮嫩的北海道帶子他他配魚子醬及海膽，蘋果酸甜醬內加入燴煮過的蘋果粒，微酸度能提升鮮味。香脆紅蝦多士唧上鼠尾草忌廉汁、紅蝦醬汁和蝦醬，配炸脆蝦頭享用，雙倍美味。乾葱煮至焦糖化後製作的乾葱餡餅，配洋葱、康堤芝士忌廉汁和黑松露醬，香氣濃郁。主菜2選1，美國牛肋眼配加入黑松露煮的牛肉汁，和鵝肝一起吃，濃厚豐腴。另一道法國藍龍蝦配意大利雲吞，龍蝦汁加紅酒及雞汁來煮，滋味與別不同，甜品以釀入柑肉蓉和吉士醬等製作的日式蒙布朗或暖朱古力撻作結，最是滿足。

晚上10時30分開始，餐廳便會舉行新年倒數派對，除供應3小時無限量暢飲套餐，調酒師亦特別設計了多款節慶雞尾酒。散發浪漫紫調的Tinsel Sparkle Berry，以氈酒、檸檬汁、紅莓醬和蛋白調配，微酸亮麗。Jazzy Cacao Pie選用伏特加、拖肥糖醬、可可酒和忌廉，甜美可人，兩者好味又啱打卡。

日式美饌

除了西餐，精緻的日本菜餚也很適合作節慶美食。灣仔The Hari Hong Hong日本餐廳Zoku Restaurant於除夕當晚推出6道菜主題晚宴（需預訂），前菜除有時令的刺身拼盤，還有不同菜式，以日本薯仔沙律作靈感設計的熊本縣蟹肉沙律脆皮壽司，配脆米飯吃很有口感。另外還有宮崎和牛他他和烤帝王蟹，前者配大根和魚子醬，油香肉嫩，後者以備長炭燒烤，再加點芥末蛋黃醬，炭香微辛。

主菜3選1，慢煮金目鯛配濃魚湯，加點薄荷油，配紫菜米餅、海葡萄品嘗，清鮮有口感。宮崎縣A5和牛經炭烤後，配紫蘇天婦羅和柚子胡椒，香脆可口。最後一道龍蝦配沖繩墨魚汁蕎麥麵，配用龍蝦頭煮成的龍蝦辣味噌湯，啖啖龍蝦氣息。甜品的士多啤梨豆腐，新鮮日本士多啤梨和沖繩豆腐慕絲加點沖繩紅糖調味，酸甜有致又香滑。晚上10時開始，酒店The Lounge會有主題倒數派對，請來鋼琴家Arthur Altamirano和藝術家Kara Belle駐場表演，為大家帶來多首美妙的爵士樂，讓賓客度過難忘一夜。