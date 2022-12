奧巴馬選年度電影　湯唯《分手的決心》入圍

美國前總統奧巴馬(Barack Obama)出名是電影迷,每逢年尾,他都會於社交網站公開年度最喜愛的電影,今年亦唔例外,他選出17部年度最喜愛的電影。

奧巴馬留言說:「我今年看了些出色的電影,以下就是部分我喜愛的。我有沒有錯過其他?」奧巴馬的觀影口味相當廣泛,除了荷里活賣座片如《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)以及楊紫瓊的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)之外,也有一些亞洲劇情片如湯唯的韓國片《分手的決心》、《伊朗式英雄》(A Hero)以及日本導演濱口龍介的舊作《偶然與想像》。去年奧巴馬亦有選過濱口的《Drive My Car》為他的最喜愛年度電影之一。

此外,奧巴馬今年亦有選好友史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的自傳式電影《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)以及他與妻子米歇爾(Michelle Obama)成立的製作公司Higher Ground Productions發行的紀錄片《後裔:最後的奴隸船》(Descendant)。