「玻璃樽再造計劃」啟動典禮

【特約報道】由懲教署、九龍樂善堂及綠色環保互動委員會有限公司攜手合作之「玻璃樽再造計劃」，於九龍樂善堂轄下的17間屬校推行，希望藉此教育及提高學生對玻璃樽回收的意識，並推廣支持在囚人士更生。計劃包括於參與學校設立玻璃樽回收桶，再由環境保護署合約承辦商將玻璃樽回收及處理。懲教署將收集處理後的玻璃砂於大欖懲教所製作成環保玻璃砂產品。

計劃啟動典禮於2022年12月23日(星期五)於樂善堂余近卿中學禮堂舉行，並邀請環境及生態局副局長黃淑嫻太平紳士擔任主禮嘉賓，與懲教署署長黃國興先生CSDSM、九龍樂善堂主席陳健平BBS太平紳士及綠色環保互動委員會有限公司主席蕭楚基BBS, MH 太平紳士一同進行啟動儀式。

主禮嘉賓環境及生態局黃淑嫻副局長於典禮上致辭時表示政府於「香港資源循環藍圖2035」提倡「全民減廢．資源循環．零廢堆填」的願景，需要市民及團體共同參與，其中包括回收廢玻璃樽。政府亦正逐步落實「玻璃飲料容器生產者責任計劃」，包括已委聘玻璃管理承辦商在全港提供區域性廢玻璃容器收集及處理服務。「玻璃樽再造計劃」與環境及生態局的工作一脈相承，對推動廢玻璃樽回收有正面及積極的作用，計劃亦將帶動綠色社區生活及關愛共融文化。

九龍樂善堂陳健平主席致辭時表示，樂善堂一直致力於屬校推廣環保教育，讓學生了解可持續發展和資源回收的重要性，包括安裝太陽能光伏板、建構環保草地平台等。他表示校園增設的玻璃樽回收桶可以進行廢物分類及回收，藉此教育及提高學生對玻璃樽循環再用的意識，同時鼓勵學生將環保訊息實踐於日常生活當中。學生亦會利用環保玻璃砂製成的花瓶種植植物並送贈給安老院舍的長者，宣揚關懷長者的正面訊息。計劃分別舉行玻璃再生比賽、標語創作比賽及親子填色繪畫比賽，讓樂善堂轄下所有中、小學及幼稚園可以一同參與。

懲教署黃國興署長表示懲教署的工業及職業訓練組於2019年已經開始研究用玻璃砂作為其中一種原材料去生產玻璃磚產品，期間同事反覆測試，不斷改良生產方法及品質，過程中亦有賴一班合作夥伴提出寶貴的意見，最後成功掌握製造玻璃磚產品的技術。不同懲教院所的在囚人士透過參與今次的計劃，將他們於工場學習到的生產知識及技術學以致用，當中包括預製混凝土製作、電腦圖像設計和紫外光數碼印刷等。他們利用玻璃砂生產出環保玻璃花盆以及各種更生推廣品，用這些製成品去回饋社會。整個計劃除了加強學生的環保意識及推廣關懷長者訊息外，更可以協助在囚人士更生，十分有意義。

綠色環保互動委員會有限公司蕭楚基主席表示他發起這個「玻璃樽回收計劃」項目是因為他觀察到兒子會將飲用後的汽水樽、鲜奶樽等用水冲洗乾淨，再分類回收，從兒子身上他體會到環保意識應該從小開始培養。香港政府近年都積極推行玻璃樽回收計劃，他希望從教育方面加強學生的環保意識，並感染家人，做到全民環保的目標。他感謝「綠色環保互動委員會」成員的寶貴意見及支持，令第二屆「玻璃樽再造計劃」項目得以順利啟動。