陳安立林希靈行婚禮　揚言努力造人恨生孖胎

藝人陳安立與林希靈年初宣布婚訊，今早（24日）假深灣在一眾親友及牧師見證下，正式拉埋天窗，禮成後筵開20圍與大家分享喜悦。一對新人邀得許家傑、羅天宇、周志文及周志康等擔任戥穿石，鄺潔楹則出任姊妹團，一眾圈中好友包括陳庭欣、洪永城、劉佩玥及「肥仔」梁業等紛現身送祝福，場面相當感人。

一對新人全程表現輕鬆，更應記者要求「巴黎鐵塔反轉再反轉」咀嘴。談到造人問題，他們更打趣說：「今晚冇After Party，要努力嘞，七師傅（七仙羽）話床位要向北，跟住攞我哋朋友嗰支話可以決定生女或生仔嘅潤滑劑出嚟。（好急？）順其自然啦，其實都想過少少二人世界，但如果『有禮物』都開心嘅。」陳安立更坦言想生孖胎，當問到想生幾多個時，林希靈說：「我哥哥生咗3個，佢完成咗歷史性任務，我就想生女，不過啲契爺全部都咁靚仔，我驚佢大個咗嫁唔出！」

她又指老公下月將要拍劇，預算5月才拍：「所以我都約咗啲好姐妹，去展開我獨自嘅Honey Moon，同埋我發現啲戥穿石好多都仲係單身，所以婚宴安排咗吐女仔包圍住佢哋，認真為佢哋嘅姻緣着想，昨晚我排座位表排到好夜㗎。」

談到婚禮上未有落淚，他們笑言：「都有開心嘅眼淚嘅，好難得咁多朋友聚埋一齊，覺得比較似Christmas Party。」陳安立更打趣說：「啲賓客好早身，十點半準時現身觀禮，頭先聚集咗百幾人，我自己做禮婚MC都未見過咁墟冚。」林希露則自爆戴戒指及斟茶環節都有甩漏：「冇辦法，我哋輸經驗，哈哈！（行禮時牧師講咗45分鐘？）最記得係佢話老公要聽老婆話，要為太太感到高興。」陳安立接口放閃：「平日我見到妳開心，我都會開心。今日難得3個電視台朋友都嚟咗，婚宴上交由練美娟主持個啤酒競飲大賽，等大家高興。」